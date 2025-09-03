Tres hermanos murieron en un incendio y sus padres están internados en grave estado

El informe de los médicos que atienden a la pereja, la mujer sufrió quemaduras en el 16% de su cuerpo, mientras que Cruz presenta graves lesiones en el 35% de su cuerpo y además un compromiso en las vías respiratorias, lo que ha obligado a ser sometido a intervenciones periódicas en quirófano.

Los cinco integrantes de la familia concurrían a la Iglesia evangelista Roca de Paz y el menor asistía a la escuela técnica Olga Bronzovich de Arko. Además los vecinos destacados que todos eran muy solidarios y gozaban de la simpatía del barrio.

La familia era oriunda de la localidad de Palpalá, Jujuy, y se había trasladado hace unos años a la ciudad del sur argentino por razones laborales, y habitaban una vivienda que estaba emplazada en el macizo PE 09, parcela 16, lindero a los barrios Peniel II y Antiguos Leñadores, según el informe del diario Prensa de Ushuaia.

La construcción de material ligero con el que fue construído la vivienda, en su mayoría madera y placas de yeso de tipo Durlock, facilitó que las llamas de propagaran con raìdez provocando la explosión de varias garrafas que se encontraban dentro de la casa complicando el accionar de los bomberos de distintas divisiones que concurrieron ante un llamado de emergencia.

Tragedia incendio muertes infofueguinacom El incendio de una vivienda provocó la muerte de tres jóvenes hermanos mientras que sus padres sufrieron graves quemaduras Foto gentileza infofueguina.com

La Justicia local determinó que una consigna policial permanezca en el lugar para permitir las pericias de la División Policía Científica, mientras que los cuerpos de los tres hermanos fueron sometidos a autopsia para después ser entregados a sus familiares.

El trágico episodio no solo conmocionó a la comunidad de Ushuaia, sino que también afectó a los habitantes de Palpalá, de donde es oriunda la familia. En ese sentido, familiares, vecinos y amigos solicitaron ayuda para destinar el dinero a los gastos de sepelio de los tres jóvenes fallecidos, aunque las autoridades municipales adelantaron que también iban a hacerse cargo de los gastos y los pasajes de los abuelos para que puedan trasladarse a la capital sureña.