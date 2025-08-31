Dos personas mayores murieron intoxicadas por monóxido tras el incendio de su casa

Al llegar los efectivos a la casa ubicada en Ruta 24, a un kilómetro al sur de calle Chacón, de Lavalle, entrevistaron a familiares y vecinos quienes aseguraron que durante la noche se prendió fuego el frente del domicilio.

incendio lavalle personas fallecidas El incendio se habría originado en el frente de la vivienda.

Además, los familiares contaron que constataron el fallecimiento de sus allegados al llegar al domicilio en la mañana pasadas las 9. Una de las víctimas se encontraba en el dormitorio y la otra en el baño, de acuerdo con lo que advirtieron a los agentes.