Dos personas mayores murieron intoxicadas por monóxido tras el incendio de su casa

Dos adultos mayores murieron este domingo al intoxicarse con monóxido de carbono, en un incendio que afectó sus viviendas. Las víctimas fueron Teres Machucha, de 72 años, y Guillermo Barrera, de 79, según comunicaron fuentes policiales.
Al llegar los efectivos a la casa ubicada en Ruta 24, a un kilómetro al sur de calle Chacón, de Lavalle, entrevistaron a familiares y vecinos quienes aseguraron que durante la noche se prendió fuego el frente del domicilio.
Además, los familiares contaron que constataron el fallecimiento de sus allegados al llegar al domicilio en la mañana pasadas las 9. Una de las víctimas se encontraba en el dormitorio y la otra en el baño, de acuerdo con lo que advirtieron a los agentes.
El posible deceso habría sido consecuencia de una intoxicación por monóxido de carbono provocado por el incendio debido a que los cuerpos no tenían signos de quemaduras, según la información preliminar de las pericias que tomaron Policía Científica y bomberos del Cuartel Central.