Evacuaron a dos familias con niños por un incendio que comenzó en un campo inculto en Luján de Cuyo

incendio lujan El denso humo del incendio que pudo apreciarse desde la ruta 16. Foto: Paula Jalil

El incendio en Luján de Cuyo

Una de las familias evacuadas está compuesta por la mamá, el papá y cinco hijos menores de 5 años. La escena fue conmovedora al ver a las mujeres sacar de la casa las pocas cosas de los niños en unas bolsas y un cochecito de bebé. También retiraron una garrafa por precaución.

Los pequeños -entre ellos unos mellizos- fueron puestos a resguardo en la casa de enfrente de una vecina que se ofreció para cuidarlos. Más tarde fueron trasladados a la casa de un familiar.

Embed - incendio Luján de Cuyo

En una de las propiedades lindantes al incendio, las llamas alcanzaron a un micro abandonado que explotó y requirió la actuación urgente de Bomberos, reportó en vivo la periodista Paula Jalil de Radio Nihuil.

También contó que los efectivos trabajaron desde el techo de una de las casas para evitar su propagación. Solamente uno de los inmuebles sufrió daños, por lo que se esperaba la llegada del personal de la Municipalidad de Luján para verificar si se encontraba habitable o no.

bomberos lujan Los Bomberos de Luján de Cuyo en una de las propiedades lindantes al incendio. Foto: Paula Jalil

El fuego se extendió a lo largo de 1.500 metros sobre la vera de la Ruta 16 km 4 -a un kilómetro de la Ruta 40- y después de dos horas aún permanecían 3 focos activos.

Desde Defensa Civil ya habían alertado por más de un centenar de incendios registrados esta semana a causa de la imprudencia. En este caso, aún se desconocen los motivos que lo generaron.