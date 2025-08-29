Inicio Sociedad incendio
Trabajo de Bomberos

Evacuaron a dos familias con niños por un incendio que comenzó en un campo inculto en Luján de Cuyo

Se cortó el tránsito por precaución en la ruta 16, a la altura de la entrada a El Carrizal. El incendio en Luján de Cuyo arrancó una hora antes

Por UNO
Una de las familias evacuadas por el incendio en Luján de Cuyo.

Una de las familias evacuadas por el incendio en Luján de Cuyo.

Foto: Paula Jalil

Un incendio que comenzó este viernes a la siesta en un campo inculto obligó a la evacuación de dos familias con niños en Luján de Cuyo. Hubo preocupación de muchos conductores por el denso humo gris que pudo apreciarse de diferentes puntos de la Ruta 16, incluso desde el Acceso Sur.

Pasadas las 16.30, se cortó el tránsito en la Ruta 16, a la altura de la entrada a El Carrizal, en un tramo de alrededor 5 kilómetros.

Embed - evacuación incendio Luján de Cuyo

A ese mismo horario arribaron los bomberos del departamento ante la queja de los vecinos que habían llamado al 911 una hora antes, según sus testimonios.

incendio lujan
El denso humo del incendio que pudo apreciarse desde la ruta 16.

El denso humo del incendio que pudo apreciarse desde la ruta 16.

El incendio en Luján de Cuyo

Una de las familias evacuadas está compuesta por la mamá, el papá y cinco hijos menores de 5 años. La escena fue conmovedora al ver a las mujeres sacar de la casa las pocas cosas de los niños en unas bolsas y un cochecito de bebé. También retiraron una garrafa por precaución.

Los pequeños -entre ellos unos mellizos- fueron puestos a resguardo en la casa de enfrente de una vecina que se ofreció para cuidarlos. Más tarde fueron trasladados a la casa de un familiar.

Embed - incendio Luján de Cuyo

En una de las propiedades lindantes al incendio, las llamas alcanzaron a un micro abandonado que explotó y requirió la actuación urgente de Bomberos, reportó en vivo la periodista Paula Jalil de Radio Nihuil.

También contó que los efectivos trabajaron desde el techo de una de las casas para evitar su propagación. Solamente uno de los inmuebles sufrió daños, por lo que se esperaba la llegada del personal de la Municipalidad de Luján para verificar si se encontraba habitable o no.

bomberos lujan
Los Bomberos de Luj&aacute;n de Cuyo en una de las propiedades lindantes al incendio.

Los Bomberos de Luján de Cuyo en una de las propiedades lindantes al incendio.

El fuego se extendió a lo largo de 1.500 metros sobre la vera de la Ruta 16 km 4 -a un kilómetro de la Ruta 40- y después de dos horas aún permanecían 3 focos activos.

Desde Defensa Civil ya habían alertado por más de un centenar de incendios registrados esta semana a causa de la imprudencia. En este caso, aún se desconocen los motivos que lo generaron.

Temas relacionados:

Te puede interesar