Incendios en California ponen en alerta a miles de hogares en Estados Unidos

Mientras tanto, en Oregón, el incendio Flat representa otra gran amenaza. Actualmente consumió más de 8.500 hectáreas y no tiene ninguna contención. Se ubica a tan solo tres kilómetros al noreste de la ciudad de Sisters, donde más de 4.000 hogares están en peligro directo.

El recuerdo de los incendios más devastadores en Estados Unidos

La población de la costa oeste vive con temor de que estos incendios se conviertan en una repetición de tragedias recientes. A comienzos de este año, un fuego devastador en el condado de Los Ángeles dejó al menos 31 muertos, 150.000 evacuados y más de 16.000 estructuras destruidas. Esa catástrofe, que tardó más de tres semanas en ser controlada, fue uno de los desastres naturales más costosos en la historia de Estados Unidos.

los-angeles-incendios-efe-3.jpg Restos tras el incendio de Palisades en Los Ángeles, California, Estados Unidos (Archivo). Crédito: EFE/EPA/Allison Dinner.

Hoy, con temperaturas extremas y vientos que favorecen la expansión de las llamas, los expertos temen que el escenario en California y Oregón se agrave en los próximos días, prolongando una temporada de fuego que ya está marcando récords.