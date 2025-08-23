Videos: se incendió una fábrica de policarbonato en Godoy Cruz y trabajan varias dotaciones de Bomberos

Los Bomberos Voluntarios del Cuartel Central de Mendoza y de Godoy Cruz trabajan en un incendio que se produjo poco antes de las 15.30 en una fábrica de policarbonato en Godoy Cruz.
El siniestro se produjo en el local, ubicado en calle Monteagudo N°326, esquina calle Antonio Tomba.
La Policía no reportó heridos.
El incidente se desató, tras el cierre del local.
Fotos y videos: Luciano Carluccio y Sofía Fernández.