Inicio Sociedad incendio
En una céntrica esquina

Videos: se incendió una fábrica de policarbonato en Godoy Cruz y trabajan varias dotaciones de Bomberos

El incendio se produjo en un local, ubicado en calle Monteagudo N° 326, esquina calle Antonio Tomba

Por UNO
Las columnas de humo por el incendio de la fábrica de policarbonato despertaron la atención de los vecinos.

Las columnas de humo por el incendio de la fábrica de policarbonato despertaron la atención de los vecinos.

Foto y videos: Luciano Carluccio

Los Bomberos Voluntarios del Cuartel Central de Mendoza y de Godoy Cruz trabajan en un incendio que se produjo poco antes de las 15.30 en una fábrica de policarbonato en Godoy Cruz.

Embed - Bomberos trabajan para extinguir un incendio en una fábrica de policarbonato

El siniestro se produjo en el local, ubicado en calle Monteagudo N°326, esquina calle Antonio Tomba.

Embed - Incendio en una fábrica de policarbonato en Godoy Cruz

La Policía no reportó heridos.

Embed - Se incendia una fábrica de policarbonato en Godoy Cruz

El incidente se desató, tras el cierre del local.

Fotos y videos: Luciano Carluccio y Sofía Fernández.

Temas relacionados:

Te puede interesar