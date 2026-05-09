Las guardianas del lago navegable más alto del planeta Tierra logran una victoria ambiental inédita

Durante años, el lago Titicaca, compartido entre Bolivia y Peru, enfrentó un grave deterioro ambiental provocado por vertidos de aguas residuales, acumulación de basura, actividad minera y un turismo sin controles adecuados. Las consecuencias fueron visibles en distintas zonas de la cuenca. Totorales dañados, mortandad de peces y una creciente preocupación de las comunidades locales por el avance de la contaminación.

Frente a esa situación, mujeres de pueblos indígenas y organizaciones sociales sostuvieron durante años una campaña para exigir medidas de protección. Desde ciudades como La Paz y Puno impulsaron protestas, vigilias y reclamos públicos para defender al lago, al que consideran parte fundamental de su identidad cultural y espiritual, más que un simple recurso natural.

Mujeres del lago titi caca Fuente, ONU mujeres

El lago más alto del planeta Tierra ya es reconocido como sujeto de derechos

De acuerdo con el diario El País, esa presión social logró un avance histórico cuando el Consejo Regional de Puno aprobó una ordenanza que reconoce al lago Titicaca como “sujeto de derechos”. La medida le otorga personalidad jurídica y busca fortalecer las herramientas legales para enfrentar la contaminación y proteger sus ecosistemas.

El reconocimiento llegó acompañado de un plan de saneamiento que contempla nuevas plantas de tratamiento, controles ambientales independientes y un fondo especial con participación directa de las comunidades ribereñas. De esta manera, quienes viven junto al lago pasan a tener un rol activo en las decisiones sobre su conservación.

En localidades como Juli, Chucuito, Huatajata y comunidades del pueblo uro, la decisión fue celebrada con ceremonias tradicionales, ofrendas de coca y balsas de totora. Aunque la recuperación del lago será un proceso largo, las comunidades consideran este reconocimiento un paso decisivo para garantizar su preservación a futuro.