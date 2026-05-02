Argentina tiene 2 de los 10 lagos más profundos del mundo: cuáles son y quién lidera el ránking

Lago Viedma (2) Lago Viedma, en Santa Cruz. El más profundo de América.

El Lago Viedma y el Lago San Martín, en el ranking mundial de profundidad

Un poco más abajo en la tabla de posiciones aparece el Lago O’Higgins, conocido en nuestro país como Lago San Martín. Este imponente cuerpo de agua, que se caracteriza por su belleza escénica y nace de la unión de los ríos Mayer y Chacabuco, se ubica en el sexto lugar a nivel internacional. Con una profundidad máxima de 836 metros, es un recurso compartido entre las fronteras de Argentina y Chile.

El ranking completo de las mayores profundidades del globo queda conformado de la siguiente manera:

1 - Lago Baikal (Rusia): 1.642 metros.

2 - Lago Tanganika (África): 1.470 metros.

3 - Mar Caspio (Asia/Europa): 1.025 metros.

4 - Lago Viedma (Argentina): 900 metros.

5 - Lago Vostok (Antártida): 900 metros.

6 - Lago O’Higgins / San Martín (Argentina-Chile): 836 metros.

7 - Lago Malawi (África): 706 metros.

8 - Lago Issyk-Kul (Kirguistán): 702 metros.

9 - Gran Lago de los Esclavos (Canadá): 614 metros.

10 - Lago del Cráter (Estados Unidos): 594 metros.

lago viedma santa cruz El lago Viedma, en la provincia de Santa Cruz.

La presencia de estos dos lagos argentinos en los puestos de vanguardia resalta la magnitud de los procesos glaciares en el sur del país. Mientras el Viedma empata técnicamente con el lago subglacial Vostok de la Antártida, supera ampliamente a otros referentes mundiales como el Gran Lago de los Esclavos en Canadá, reafirmando el potencial hídrico y turístico de la región patagónica.