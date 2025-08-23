Tragedia en la naturaleza: se incendia en Estados Unidos uno de los árboles más altos del mundo

Aproximadamente 15 metros de la parte superior ya se perdieron entre las llamas. Sin embargo, Megan Harper, portavoz de la Oficina de Administración de Tierras, explicó que "el árbol es tan grande, tiene tanta masa que tomaría mucho tiempo quemarse completamente".

Para el martes 19 de agosto, las llamas directas ya no eran visibles. No obstante, las imágenes infrarrojas revelaron un punto caliente dentro del tronco, a unos 76 metros del suelo. Este fuego interno representa el mayor desafío para los equipos de rescate.

Las condiciones climáticas de esta semana apuntan hacia temperaturas más altas y menor humedad. Los bomberos mantienen vigilancia constante para evitar que el fuego se propague a los árboles circundantes de la naturaleza oregoniana.

bosque oregon El tamaño de este árbol es difícil de imaginar.

Las autoridades descartaron la hipótesis de un rayo después de revisar los datos meteorológicos recientes. El origen del incendio permanece como un enigma que las autoridades de Estados Unidos continúan investigando.

Este abeto de Douglas crecía en terrenos administrados por la Oficina de Administración de Tierras, al este de Coquille. Su ubicación en la costa oeste lo convertía en uno de los especímenes más grandes de su especie en todo el planeta.