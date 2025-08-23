Inicio Sociedad Naturaleza
Óregon

Tragedia en la naturaleza: se incendia en Estados Unidos uno de los árboles más altos del mundo

Las llamas consumieron parte del Doerner Fir, un abeto de Douglas de 450 años que medía 99 metros de altura y representaba una joya de la naturaleza mundial

Por UNO
El enorme árbol se incendió y generó alarma.

El enorme árbol se incendió y generó alarma.

El Doerner Fir, considerado uno de los árboles más altos del mundo, arde desde el pasado 16 de agosto en las costas de Oregón. Esta catástrofe de la naturaleza pone en peligro un ejemplar de 450 años que ha resistido siglos de historia en los bosques de Estados Unidos.

El incendio comenzó en la copa del árbol y se extendió por su tronco. Con sus 99 metros de altura, este abeto representa uno de los gigantes forestales más importantes del planeta.

Batalla épica contra las llamas

arbol incendio
Las llamas amenazaban a una de las joyas de la naturaleza que tiene Estados Unidos.

Las llamas amenazaban a una de las joyas de la naturaleza que tiene Estados Unidos.

La Asociación de Protección Forestal de Coos construyó líneas de contención alrededor de la base del árbol, mientras que helicópteros lanzaban baldes de agua desde las alturas. Drones equipados con tecnología infrarroja capturaron imágenes detalladas para que los bomberos planificaran estrategias precisas contra el incendio.

Aproximadamente 15 metros de la parte superior ya se perdieron entre las llamas. Sin embargo, Megan Harper, portavoz de la Oficina de Administración de Tierras, explicó que "el árbol es tan grande, tiene tanta masa que tomaría mucho tiempo quemarse completamente".

Para el martes 19 de agosto, las llamas directas ya no eran visibles. No obstante, las imágenes infrarrojas revelaron un punto caliente dentro del tronco, a unos 76 metros del suelo. Este fuego interno representa el mayor desafío para los equipos de rescate.

Las condiciones climáticas de esta semana apuntan hacia temperaturas más altas y menor humedad. Los bomberos mantienen vigilancia constante para evitar que el fuego se propague a los árboles circundantes de la naturaleza oregoniana.

bosque oregon
El tama&ntilde;o de este &aacute;rbol es dif&iacute;cil de imaginar.

El tamaño de este árbol es difícil de imaginar.

Las autoridades descartaron la hipótesis de un rayo después de revisar los datos meteorológicos recientes. El origen del incendio permanece como un enigma que las autoridades de Estados Unidos continúan investigando.

Este abeto de Douglas crecía en terrenos administrados por la Oficina de Administración de Tierras, al este de Coquille. Su ubicación en la costa oeste lo convertía en uno de los especímenes más grandes de su especie en todo el planeta.

Temas relacionados:

Te puede interesar