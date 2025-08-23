Cuándo es el próximo feriado en Argentina: ¡se deberá esperar bastante!

Según el calendario del gobierno nacional (www.argentina.gob.ar/interior/feriados-nacionales-2025), la próxima festividad en el país es el domingo 12 de octubre por "Día de la Raza" y es una jornada trasladable (pero no se moverá al caer domingo).

Feriados 2025 segundo semestre.JPG

El gobierno de Javier Milei explica que los feriados nacionales cuyas fechas coincidan con los días martes y miércoles serán trasladados al día lunes anterior. Los que coincidan con los días jueves y viernes serán trasladados al día lunes siguiente. Art. 6 de la Ley 27.399.

Los feriados que quedan en el 2025

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Jueves 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Jueves 25 de diciembre: Navidad

Feriados 2025: fin de semana largos que quedan

Desde el 20 al 23 de noviembre de 2025: fin de semana largo de 4 días por el Día de la Soberanía Nacional y el día no laborable con fines turísticos del viernes 21

Desde el 6 al 8 de diciembre de 2025: fin de semana largo de 3 días por el Día de la Inmaculada Concepción de María (lunes 8)

Cuál es la diferencia entre un feriado y un día no laborable

La diferencia fundamental es que el feriado es obligatorio y se paga doble si se trabaja, mientras que el día no laborable es opcional para el empleador y se paga como un día normal.

Feriado: Los feriados son establecidos por ley y suelen conmemorar fechas patrias, religiosas u otros eventos importantes.

Obligatoriedad de trabajar: Rigen las normas de descanso dominical. Esto significa que, en principio, no hay obligación de trabajar.

Remuneración: Si el empleado trabaja, se le debe pagar el doble de una jornada habitual. Si no trabaja, también se le paga el día.

Día no laborable: Los días no laborables suelen establecerse con el fin de promover el turismo, como los "feriados puente" que generan fines de semana largos.