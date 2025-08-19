Naturaleza Pasar 3 días en contacto con la naturaleza mejora la salud cognitiva.

La Teoría de la Restauración de la Atención, también conocida simplemente como TAR, asegura que la naturaleza ayuda al cerebro a recuperarse de la fatiga mental de la vida moderna.

En entornos naturales, la mente ingresa en un estado de "fascinación suave", suavemente comprometida, nunca sobrecargada, y de esta manera comenzamos a pensar con más claridad y nos mantenemos más concentrados.

Un estudio realizado en conjunto por la Universidad de Kansas y la Universidad de Utah, los participantes pasaron 3 días completamente desconectados en un entorno natural. Para el tercer día, su resolución creativa de problemas había mejorado en un 50%.

Contacto con la naturaleza

Por otro lado, podemos mencionar que la exposición a la naturaleza durante más de 3 días puede ayudar a fortalecer el sistema inmunológico, haciéndonos más resistentes a enfermedades.

Además, la exposición al sol en entornos naturales ayuda a sintetizar la vitamina D, esencial para la salud ósea y el sistema inmunológico.

Algunos estudios señalan que la naturaleza es un espacio de distensión, así también como de recreación, por lo que pasar tiempo en el bosque, en la playa o en la montaña contribuye a reducir la presión arterial, reducir el riesgo de diabetes tipo II, enfermedades cardiovasculares, partos prematuros y muerte prematura.