La historia detrás de la fundación que limpia las montañas vandalizadas por turistas

El evento canónico en la vida del fundador de la ONG que impactó en la naturaleza mendocina

Claudio Mellimaci, su fundador y empresario gastronómico de profesión repasó, en diálogo con Diario UNO, ese evento que se volvió canónico en su vida y vital para el cuidado de la naturaleza mendocina: "Cuando cumplí 50 años andando en bicicleta me dio un infarto y me salvé muy justo. Me di cuenta que me estaba infartando porque tengo muchos cursos de primeros auxilios. Ese fue mi punto de inflexión".

Fundación Pro Montaña, limpieza de montaña vandalizada La Fundación Pro Montaña ya limpió más de 600 graffitis.

"Llegué hasta acá y dije: no, me faltan hacer un montón de cosas. Ya lo que no hice de plata y economía no lo voy a hacer, entonces empecé a hacer cosas que me gustan y entre eso salió esto del altruismo", recordó.

Limpian la naturaleza con recursos propios

Las actividades de la Fundación Pro Montaña cuestan dinero, y mucho. Pero lo hacen todo a pulmón. "Por amor a esos paisajes que somos privilegiados de tener en Mendoza", advirtió Mellimaci.

Fundación Pro Montaña, limpieza de montaña vandalizada 2 Algunos turistas tienen la costumbre barbárica de rayar la naturaleza con sus nombres.

Utilizan una hidrolavadora con agua y arena del Paraná. "Para el trabajo que hicimos el viernes, tuve que comprar más de $100.000 de arena. A eso hay que sumarle todos los viáticos, más la nafta que gasta la máquina", describió. Solo ese trabajo demandó dos horas y media.

"Fuimos con gente de mi grupo de running, que son colaboradores. Mi hija, mi esposa. En realidad el trabajo lo hacemos dos personas con la hidro. Pero ellos colaboran, me ayudan a cargar y descargar. Y aprovechamos para limpiar también, para levantar toda la mugre que haya en el sector. Les damos bolsas, guantes y protecciones", contó.

Tienen "trackeadas" varias pintadas

Si bien no puede dar un número exacto, Mellimaci tiene un relevamiento de cuántas pintadas arruinan los paisajes. Aunque aclara que no son todas las que existen.

"En la ruta 52, en el camino desde Alto Paramillo hasta Uspallata hay 47 pintadas. De ahí para adelante, en el tramo entre Potrerillos y Uspallata hay muchísimas. De hecho, hay unas publicidades políticas de un dirigente sindical", describió.

Fundación Pro Montaña La Fundación Pro Montaña se propuso eliminar graffitis en la montaña hace tres años.

El fundador de Pro Montaña explicó que junto con un grupo de empresarios acordaron una estrategia para recuperar estos espacios: "Nosotros nos pusimos de acuerdo para volver a pintar. Lo que no toca el delincuente ambiental es la imagen de la bandera argentina, de San Martín, de Maradona, de Messi. Esos símbolos que identifican a la patria no se tocan, entonces hay que borrar lo que está y remediarlo con algo, con alguna figura de este estilo, para que por lo menos dure 40 o 50 años".

Sin embargo, los recursos económicos marcan el límite. "Eso es lo que tenemos en cartera, pero hace falta plata para eso. Por ahora solo tenemos en carpeta a esas, porque no nos podemos dispersar tanto. Si no tengo con qué hacerlo, ¿para qué me voy a poner a gastar energía en relevar?", reflexionó Mellimaci.

Limpieza en los cerros mientras se realiza trekking

Además de limpiar pintadas en la montaña, recorren senderos habituales de trekking para limpiarlos. En total, Mellimaci aseguró que ha bajado de las montañas al menos 800 kilogramos de basura. La quebrada de los Obreros y el Cerro Arco son algunos de los que limpian completamente. "Esos ya llevamos dos años seguidos limpiándolos", explicó.

Según su experiencia, lo que más se arroja son botellas, colillas de cigarrillos y latas de gaseosas y bebidas alcohólicas. El peligro adicional es que pueden estar rotas y lastimar a quienes las agarren, o incluso a quienes las pisen sin intención.

"Este año ha sido bastante liviano. Estuve recorriendo y la verdad es que me sorprendió que no hubiera tanta mugre como otros años. Hasta colchones hemos sacado de ahí", relató.

A modo anecdótico, aseguró que entre los elementos más raros que ha encontrado tirados en la naturaleza, ha visto "más de 20 urnas con cenizas".

La fundación comenzó hace tres años

La fundación Pro Montaña nació hace tres años, pero su creador afirma que lleva toda una vida limpiando cuando hace trekking: "Yo empecé hace muchos años con este tema de la limpieza. Siempre me llamó la atención ver que cada día había más basura. Y cada vez más sucia la ruta internacional".

Fundación Pro Montaña, limpieza de montaña vandalizada 2 (2) Así trabajan en la Fundación Pro Montaña para para despintar graffitis.

Con su experiencia a cuestas, cuenta que ahora hay más conciencia respecto a las pintadas y la basura arrojada, se ven mucho menos.

"Con lo que pasó en estos días, con este hombre que lo denunció bien, que tuvo el coraje de denunciarlo, de filmarlo, de exponerlo, se van a cuidar mucho, muchísimo. Porque esto es un delito, no es una contravención. Y terminan con punitorios, con arrestos, en el peor de los casos con multas gravísimas. Entonces creo que es el momento justo de aprovechar todo esto para que se tome real y verdaderamente conciencia de lo que se está haciendo".

Piden un trabajo cultural para revertir esta cultura del vandalismo

Mellimaci pidió en diálogo con este medio una mayor intervención del Estado. Sobre todo porque aseguró que es un problema cultural: "Hay gente que no dimensiona el gravísimo daño que es rayar una piedra o tirar una botella en la ruta".

"Necesitamos que se pongan carteles en las rutas para hacer campañas. Publicidades en medios de comunicación", planteó.

Fundación Pro Montaña, limpieza de montaña vandalizada 3

El fundador recordó una iniciativa que intentó impulsar sin éxito: "Hace un tiempo propuse en una municipalidad que dieran una bolsa cuando va subiendo la gente en algún control vial. No tuve éxito".

"Se puede hacer perfectamente, pero con una campaña. Sale más barato hacer una campaña de concientización y culturización que reparar el daño. Poner más cestos para que la gente tire la basura", argumentó.

Fundación Pro Montaña, limpieza de montaña vandalizada 5

"Entonces hay que tomar esa decisión política y hacer estas gigantografías que digan, por ejemplo, 'si vas a la montaña no tires nada, volvete con todo' o 'enterate que si pintás una montaña vas preso literalmente', con un castigo, con algo firme", propuso Mellimaci.

¿Cómo contactarse con la fundación Pro Montaña para colaborar?

El canal de comunicación para aportar o sumarse a las actividades de la Fundación Pro Montaña es su cuenta de Instagram, que se puede visitar en el siguiente link.

