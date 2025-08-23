Netflix

Netflix, 10 capítulos y una serie mexicana insuperable: no es apta para menores

Netflix continúa renovando un catálogo de series y películas que de por sí ya está repleto de éxitos. Una serie ha logrado convertirse en uno de los mayores dramas del 2024 en adelante, con una historia que te hará poner en duda todo y apenas tiene 10 capítulos en total: Accidente.

Las ofertas mexicanas son de los mejores dramas latinoamericanos que nos podemos encontrar, y es que cada serie y película que pisó el catálogo de Netflix, se convirtió en un verdadero furor mundial. Esta serie llega para confirmar que, en una combinación con una producción colombiana, su historia pasó a ser uno de los relatos más atrapantes desde su arribo a la plataforma.

accidente 1
Esta serie es de las más emotivas de todo Netflix, y no es apta para menores

A lo largo de esta serie, los suscriptores han sido sumergidos en una historia donde el drama no tiene comparación con nada creado previamente, y es que te lleva a recorrer un relato repleto de sufrimiento, venganza y rencor. En cuestión de días logró sumar reproducciones a niveles impensados, es por eso que se considera que es, desde el 2024, una de las mejores historias latinoamericanas de Netflix.

La historia es muy parecida a una novela, y es que la única diferencia de la serie con este formato, es que tiene un total de 10 capítulos, siendo una oferta de las más cortas del catálogo de Netflix. En entre las ofertas de series y películas dramáticas, la oferta rankeó entre las mejores durante semanas enteras, pero la crítica especializada no la considera como una joya.

Esta serie llegó al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2024, y desde entonces es uno de los dramas mexicanos mejor valorados por los suscriptores de la plataforma.

Embed - Accidente | Tráiler oficial | Netflix

Netflix: de qué trata la serie Accidente

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta sobresaliente serie mexicana de 10 capítulos, Accidente centra su historia en: "Las consecuencias de una fiesta de cumpleaños que acaba en tragedia crean profundas grietas en una unida comunidad, y destrozan familias, amistades y corazones".

Esta serie ha logrado conquistar a los suscriptores de Netflix, con un relato dramático sin precedentes, y encima, corto.

accidente 2
La serie es una coproducción mexicana-colombiana de Netflix

Reparto de la serie Accidente

  • Sebastián Martínez como Emiliano
  • Ana Claudia Talancón como Daniela
  • Eréndira Ibarra como Lupita
  • Alberto Guerra
  • Regina Reynoso como Salomé
  • Mark Lewis como Santos
  • Macarena García como Lucía
  • Regina Blandón como Carla

Dónde ver la serie Accidente, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: Accidente se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: The Accident se puede ver en Netflix.
  • España: Accidente se puede ver en Netflix.

