Netflix, 10 capítulos y una serie mexicana insuperable: no es apta para menores

La historia es muy parecida a una novela, y es que la única diferencia de la serie con este formato, es que tiene un total de 10 capítulos, siendo una oferta de las más cortas del catálogo de Netflix. En entre las ofertas de series y películas dramáticas, la oferta rankeó entre las mejores durante semanas enteras, pero la crítica especializada no la considera como una joya.

Esta serie llegó al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2024, y desde entonces es uno de los dramas mexicanos mejor valorados por los suscriptores de la plataforma.

Netflix: de qué trata la serie Accidente

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta sobresaliente serie mexicana de 10 capítulos, Accidente centra su historia en: "Las consecuencias de una fiesta de cumpleaños que acaba en tragedia crean profundas grietas en una unida comunidad, y destrozan familias, amistades y corazones".

Esta serie ha logrado conquistar a los suscriptores de Netflix, con un relato dramático sin precedentes, y encima, corto.

accidente 2 La serie es una coproducción mexicana-colombiana de Netflix

Reparto de la serie Accidente

Sebastián Martínez como Emiliano

Ana Claudia Talancón como Daniela

Eréndira Ibarra como Lupita

Alberto Guerra

Regina Reynoso como Salomé

Mark Lewis como Santos

Macarena García como Lucía

Regina Blandón como Carla

