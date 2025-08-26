Estos son los números de la suerte del martes 26 de agosto de 2025

Recuerda que para utilizar favorablemente estos números de la suerte, en primera instancia debes creer firmemente en los postulados de la numerología. Si no consideras importante lo esotérico y las energías que llevamos en la espalda, de nada servirá que utilices las cifras que brinda la mencionada disciplina.

Tal como sabemos, la numerología no es una ciencia, ya que no ofrece métodos empíricos y no sigue técnicas científicas para llegar a sus resultados. Sin embargo, quienes utilizan a diario los postulados de esta práctica señalan que la clave reside en la fe que tenemos al aplicar los dígitos de la fortuna. Es decir, tenemos que creer en la energía que mueve esta disciplina.