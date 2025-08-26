Inicio Sociedad número
Numerología

Estos son los números de la suerte del martes 26 de agosto de 2025

La numerología nos trae una nueva combinación de números de la suerte. Descubre cuál le corresponde a tu signo del zodiaco

Walter Vasquez
Por Walter Vasquez [email protected]
Como cada día, la numerología nos brinda una combinación de números de la suerte para usarla a nuestro favor y así atraer vibras positivas a la jornada. En este caso, conoceremos las que corresponden a este martes 26 de agosto. A continuación, verás un listado con los signos del zodiaco que integran el horóscopo y sus dígitos de la fortuna.

Recuerda que para utilizar favorablemente estos números de la suerte, en primera instancia debes creer firmemente en los postulados de la numerología. Si no consideras importante lo esotérico y las energías que llevamos en la espalda, de nada servirá que utilices las cifras que brinda la mencionada disciplina.

Tal como sabemos, la numerología no es una ciencia, ya que no ofrece métodos empíricos y no sigue técnicas científicas para llegar a sus resultados. Sin embargo, quienes utilizan a diario los postulados de esta práctica señalan que la clave reside en la fe que tenemos al aplicar los dígitos de la fortuna. Es decir, tenemos que creer en la energía que mueve esta disciplina.

Estos números de la suerte atraerán éxito a tu vida.

Conoce los números de la suerte del 26 de agosto de 2025

  • Aries: 4, 15, 24, 37, 49, 56
  • Tauro: 9, 13, 19, 29, 36, 44
  • Géminis: 2, 17, 20, 32, 45, 58
  • Cáncer: 9, 18, 27, 35, 50, 57
  • Leo: 1, 19, 36, 43, 49, 55
  • Virgo: 5, 24, 31, 48, 50, 59
  • Libra: 4, 11, 15, 23, 30, 49
  • Escorpio: 6, 22, 30, 33, 42, 60
  • Sagitario: 2, 17, 24, 31, 49, 51
  • Capricornio: 6, 13, 25, 34, 38, 47
  • Acuario: 9, 16, 26, 31, 43, 58
  • Piscis: 3, 11, 18, 37, 45, 52
Descubre tus dígitos de la fortuna para este martes, según la numerología.

¿Cómo utilizar los números de la suerte?

Una vez que identificaste tus números de la suerte, deberás ponerlos en práctica lo antes posible. Una buena alternativa es dibujarlos en una hoja de laurel y llevarla en tu zapato durante todo el martes. Al finalizar la jornada, quitarla y quemarla.

Frase motivacional del día

Tu trabajo es una expresión de tu valor.

