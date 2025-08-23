Inicio Sociedad número
Numerología

Estos son los números de la suerte del sábado 23 de agosto de 2025

Si buscas transitar tu fin de semana con éxito y fortuna, la numerología recomienda prestarle atención a los siguientes números de la suerte

Walter Vasquez
Números de la suerte para hoy

Hoy no es un día más para la numerología. Esta disciplina entiende que el 23 tiene una vibra diferente al resto de los números. En consecuencia, este sábado 23 de agosto es un momento especial para que cada signo del zodiaco acuda a sus números de la suerte.

El 23 es un número sagrado para la numerología debido a que se compone gracias a la unión de las energías del 2 y el 3. Esta disciplina señala que el 2 se asocia con la dualidad, el equilibrio, la intuición y la cooperación. Por otro lado, el 3 representa la creatividad, la expresión, la comunicación y la expansión.

Unidos, estos dos números crean una energía de cambio y transformación que promueve la evolución espiritual y el autodescubrimiento. Por lo tanto, cada cosa que realices durante este 23 de agosto, estará potenciada por las vibras que impulsan la numerología. En este sentido, se recomienda poner en práctica los siguientes números de la suerte para aprovechar ese poder intangible.

numerología 23
Conoce los números de la suerte del 23 de agosto de 2025

  • Aries: 3, 11, 28, 37, 45, 52
  • Tauro: 1, 16, 22, 25, 38, 42
  • Géminis: 5, 19, 24, 31, 43, 55
  • Cáncer: 8, 12, 27, 30, 36, 48
  • Leo: 4, 15, 28, 32, 43, 56
  • Virgo: 10, 21, 30, 47, 52, 58
  • Libra: 7, 13, 26, 31, 36, 43
  • Escorpio: 2, 17, 30, 32, 40, 49
  • Sagitario: 5, 14, 28, 39, 46, 57
  • Capricornio: 2, 10, 21, 37, 40, 53
  • Acuario: 9, 17, 25, 28, 35, 41
  • Piscis: 8, 14, 24, 33, 48, 50
¿Cómo utilizar los números de la suerte?

Una vez que conociste tus números de la suerte, deberás ponerlos en práctica lo antes posible. Una buena alternativa pasará por escribir uno o los seis dígitos de la fortuna en una hoja de laurel y colocarla dentro del zapato o zapatilla para tenerla cerca durante toda la jornada sabatina.

Frase motivacional del día

Cada gasto es una decisión; cada ahorro es una posibilidad.

