Los usuarios que vieron la película, coinciden en que se trata de una alternativa que Netflix ofrece para mantener al espectador con los sentidos encendidos desde el primer minuto.

La era de Dios, la joya de Netflix para ver el fin de semana, se sumó a la plataforma en junio de 2022 y desde junio de 2022.

netflix-la-ira-de-dios Macarena Achaga y Juan Minujín son los protagonistas principales de esta película de Netflix.

Netflix: de qué trata la película La ira de Dios

Luciana Blanco (Macarena Achaga) no puede creer lo que ha pasado y está sufriendo muchísimo por varias muertes misteriosas que se han producido en la familia. Esos fallecimientos se dieron luego de que ella decidiera no trabajar más y renunciar. Lo hizo porque Kloster (Diego Peretti) se sobrepasó con ella mientras trabajaba en varias oportunidades. Ahora, su misión es proteger a su hermana menor para que no le pase nada, mientras la presencia de Kloster está más latente que nunca.

netflix-la-ira-de-dios-pelicula La película de Netflix es uno de los mejores dramas de los últimos tiempos.

Reparto de La ira de Dios, película de Netflix

Diego Peretti (Kloster)

Juan Minujín (Esteban Rey)

Macarena Achaga (Luciana Blanco)

Mónica Antonópulos (Mercedes)

Guillermo Arengo (Papá de Luciana)

Romina Pinto (Mamá de Luciana)

Pedro Merlo (Bruno Blanco)

Santiago Achaga (Ramiro Blanco)

Tráiler de La ira de Dios, película de Netflix

Embed - La ira de Dios | Tráiler oficial | Netflix

Dónde ver la película La ira de Dios, según la zona geográfica