Está en Netflix, tiene 10 capítulos y es el drama coreano del momento

Las series y películas presentes en el catálogo de Netflix, son éxitos mundiales en su totalidad. Una serie coreana se está robando todas las miradas de los suscriptores, con una historia que se compone de apenas 10 capítulos, y que promete convertirse en tu nueva obsesión: Traición Cercana.

El fanatismo por las series y películas españolas o turcas parece haber quedado completamente en el olvido, y es que la mayor tendencia actual en el catálogo de Netflix, son las historias coreanas. Esta serie es de las más elegidas en la plataforma, con un relato corto, pero que te llevará a prestar mucha atención, porque es un drama policial con muchos giros inesperados en su historia.

Atentos, porque la serie de Netflix tiene muchos giros

No solo entre las series y películas coreanas, sino también entre las historias dramáticas asiáticas, la serie aparece como la principal recomendación de todo el catálogo de Netflix. Tanto los suscriptores, como las reseñas de la crítica especializada, han permitido que la oferta ocupe este importante rol en la plataforma, y todo apunta a que continuará liderando durante mucho más.

Encasillar a esta serie como una oferta dramática, es quedarnos muy cortos, ya que a lo largo de los 10 capítulos que tiene esta historia surcoreana, viviremos momentos de suspenso y misterios, de manera policial. Algo que ha destacado todo el mundo dentro de Netflix, es que no se trata de un relato para nada lineal, sino que va sufriendo una serie de giros a lo largo de su argumento, todos inesperados.

La serie se incorporó al catálogo de series y películas de Netflix a fines del 2024, y desde entonces se ha convertido en el drama coreano más visto de la plataforma.

Las series y películas de producción coreana son tendencia en Netflix

De qué trata la serie de Netflix, Traición cercana

De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie coreana de 10 capítulos, Traición cercana centra su historia en: "Un perfilador criminal comienza a cuestionarse todo lo que cree sobre la búsqueda de la justicia cuando su hija es acusada de asesinato".

A pesar de tener solo 10 capítulos, cada uno de ellos dura poco más de una hora, por lo que no es la serie más corta de ver en Netflix.

Esta serie tiene apenas 10 capítulos y no te dará respiro

Reparto de la serie de Netflix, Traición cercana

  • Han Suk-kyu
  • Chae Won-bin
  • Han Ye-ri
  • Oh Yeon-soo
  • Noh Jae-won
  • Yoon Kyung-ho
  • Kim Jeong-jin
  • Yoo Eui-tae
  • Lee Shin-ki

Dónde ver la serie Traición cercana según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Traición cercana se puede ver en Netflix y Prime Video
  • Estados Unidos: la serie Doubt no se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Doubt se puede ver en Prime Video

