Está en Netflix, tiene 10 capítulos y es el drama coreano del momento

Encasillar a esta serie como una oferta dramática, es quedarnos muy cortos, ya que a lo largo de los 10 capítulos que tiene esta historia surcoreana, viviremos momentos de suspenso y misterios, de manera policial. Algo que ha destacado todo el mundo dentro de Netflix, es que no se trata de un relato para nada lineal, sino que va sufriendo una serie de giros a lo largo de su argumento, todos inesperados.

La serie se incorporó al catálogo de series y películas de Netflix a fines del 2024, y desde entonces se ha convertido en el drama coreano más visto de la plataforma.

traicion cercana 2 Las series y películas de producción coreana son tendencia en Netflix

De qué trata la serie de Netflix, Traición cercana

De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie coreana de 10 capítulos, Traición cercana centra su historia en: "Un perfilador criminal comienza a cuestionarse todo lo que cree sobre la búsqueda de la justicia cuando su hija es acusada de asesinato".

A pesar de tener solo 10 capítulos, cada uno de ellos dura poco más de una hora, por lo que no es la serie más corta de ver en Netflix.

Traición Cercana netflix (1) Esta serie tiene apenas 10 capítulos y no te dará respiro

Reparto de la serie de Netflix, Traición cercana

Han Suk-kyu

Chae Won-bin

Han Ye-ri

Oh Yeon-soo

Noh Jae-won

Yoon Kyung-ho

Kim Jeong-jin

Yoo Eui-tae

Lee Shin-ki

