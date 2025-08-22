Esta película británica de 2018 es para los usuarios que buscan dramas románticos, una pieza que sí o sí tiene que estar en la plataforma y que es dueña de una historia más inquietante, protagonizada por Lily James y Michael Husman.

El relato ce centra en el nacimiento de La sociedad literaria y del pastel de cáscara de papa de Guernsey, una excusa inventada por cuatro amigos para evitar no ser detenidos por los nazis. Esta historia es investigada en 1946 por una escritora, quien recibe una carta de uno de las personas que formaron parte de esa Sociedad.