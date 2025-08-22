Lily James y Michiel Husman toman el protagonismo en esta encantadora película de Netflix

Lily James y Michiel Husman toman el protagonismo en esta encantadora película de Netflix, una comedia romántica muy emotiva.

Se acerca el fin de semana y los usuarios de Netflix buscan las mejores series y películas para pasar un buen momento frente a la pantalla. Y un buen plan, es ver la película La sociedad literaria y del pastel de cáscara de papa de Guernsey, una joya que calza como anillo al dedo para los usuarios más exigentes.

Esta película británica de 2018 es para los usuarios que buscan dramas románticos, una pieza que sí o sí tiene que estar en la plataforma y que es dueña de una historia más inquietante, protagonizada por Lily James y Michael Husman.

El relato ce centra en el nacimiento de La sociedad literaria y del pastel de cáscara de papa de Guernsey, una excusa inventada por cuatro amigos para evitar no ser detenidos por los nazis. Esta historia es investigada en 1946 por una escritora, quien recibe una carta de uno de las personas que formaron parte de esa Sociedad.

Basada en la novela homónima de Mary Ann Shaffer y Anni Barrows, de 2008, este drama romántico de Netflix, de 2 horas, está disponible en el catálogo desde noviembre de 2018.

netflix-La-sociedad-literaria-y-del-pastel-de-cáscara-de-papa-de-Guernsey-pelicula
La actriz Lily James interpreta a Lily James una escritora londinense en la película de Netflix.

Netflix: de qué trata la película La sociedad literaria y del pastel de cáscara de papa de Guernsey

Julieta Ashton (Lily James) se pone el traje de protagonista en esta película de Netflix. Ella es una escritora muy audaz de Londres, que moverá cielo y tierra por construir información sobre todo lo que sucedió tiempo atrás en la pequeña y pintoresca ciudad británica de Guernsey. En esa comunidad, por allá en 1946, se creó un club de lectura, con la finalidad de no ser detenidos por el régimen nazi tras una reunión ilegal.

netflix-La-sociedad-literaria-y-del-pastel-de-cáscara-de-papa-de-Guernsey-streaming
Lily James la rompe con su papel protagónico en esta película de Netflix.

Reparto de La sociedad literaria y del pastel de cáscara de papa de Guernsey, película de Netflix

  • Lily James (Juliet Ashton)
  • Michiel Husman (Dawsey Adams)
  • Glen Powell) (Mark Reynolds)
  • Jessica Brown-Findlay (Elizabeth McKenna)
  • Katherine Parkinson (Isola Pribby)
  • Matthew Goode (Sidney Stark)
  • Tom Courtenay (Eben Ramsey)
  • Penelope Wilton (Amelia Maugery)
  • Bronagh Gallagher (Charlotte Stimple)

Tráiler de La sociedad literaria y del pastel de cáscara de papa de Guernsey, película de Netflix

Embed - La sociedad literaria y del pastel de cáscara de papa de Guernsey | Tráiler oficial | Netflix

Dónde ver la película La sociedad literaria y del pastel de cáscara de papa de Guernsey, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película La sociedad literaria y del pastel de cáscara de papa de Guernsey se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película The Guernsey Literary & Potato Peel Pie Society se puede ver en Netflix.
  • España: la película La sociedad literaria y el pastel de piel de patata no está disponible en Netflix.

