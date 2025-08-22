Basada en la novela homónima de Mary Ann Shaffer y Anni Barrows, de 2008, este drama romántico de Netflix, de 2 horas, está disponible en el catálogo desde noviembre de 2018.
La actriz Lily James interpreta a una escritora londinense en la película de Netflix.
Netflix: de qué trata la película La sociedad literaria y del pastel de cáscara de papa de Guernsey
Julieta Ashton (Lily James) se pone el traje de protagonista en esta película de Netflix. Ella es una escritora muy audaz de Londres, que moverá cielo y tierra por construir información sobre todo lo que sucedió tiempo atrás en la pequeña y pintoresca ciudad británica de Guernsey. En esa comunidad, por allá en 1946, se creó un club de lectura, con la finalidad de no ser detenidos por el régimen nazi tras una reunión ilegal.

Reparto de La sociedad literaria y del pastel de cáscara de papa de Guernsey, película de Netflix
- Lily James (Juliet Ashton)
- Michiel Husman (Dawsey Adams)
- Glen Powell) (Mark Reynolds)
- Jessica Brown-Findlay (Elizabeth McKenna)
- Katherine Parkinson (Isola Pribby)
- Matthew Goode (Sidney Stark)
- Tom Courtenay (Eben Ramsey)
- Penelope Wilton (Amelia Maugery)
- Bronagh Gallagher (Charlotte Stimple)
Tráiler de La sociedad literaria y del pastel de cáscara de papa de Guernsey, película de Netflix
Dónde ver la película La sociedad literaria y del pastel de cáscara de papa de Guernsey, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película La sociedad literaria y del pastel de cáscara de papa de Guernsey se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película The Guernsey Literary & Potato Peel Pie Society se puede ver en Netflix.
- España: la película La sociedad literaria y el pastel de piel de patata no está disponible en Netflix.