Retiran de Netflix a la mejor película de la historia y ganadora de seis premios Oscar

Esta película protagonizada por Tom Hanks y dirigida por Robert Zemeckis, el mismo de Volver al Futuro, rompió con todos los esquemas, ya que fue un éxito de taquilla y de críticas apelando a la historia de un hombre y todo lo que este había vivido desde niño.

Con brillantes y memorables actuaciones, esta película ha logrado mantenerse a través del paso del tiempo y es considerada una de las cintas imperdibles del cine. En el caso de Netflix, la plataforma ha decidido mantenerla en su catálogo hasta el 4 de enero, por lo que quedan pocos días para verla.

Trailer de Forrest Gump, la película de Netflix

Embed - Forrest Gump - trailer subtitulado

Reparto de Forrest Gump, la película de Netflix

Tom Hanks

Robin Wright

Sally Field

Gary Sinise

Haley Joel Osment

Mykelti Williamson

Rebecca Williams

forrest gump

El actor que pudo haber sido el protagonista de Forrest Gump

Son muy conocidos algunos casos en los que actores famosos rechazan ser parte de una película que luego resulta ser un éxito. En el caso de Forrest Gump, el protagonista podría no haber sido Tom Hanks, sino John Travolta.

A Travolta le ofrecieron ser el actor principal de la película, en un momento en que su carrera necesitaba levantar, pero este lo rechazó. En su defensa, no fue por considerar malo el guion de Forrest Gump, sino por problemas de agenda, ya que al mismo tiempo se encontraba siendo parte de Pulp Fiction.