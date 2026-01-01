Una mala noticia para los admiradores del cine. Netflix decidió que estos sean los últimos días en los que estará disponible una de las mejores películas de la historia.
Retiran de Netflix a la mejor película de la historia y ganadora de seis premios Oscar
Netflix decidió retirar de su catálogo a una de las mejores películas de la historia y ganadora de múltiples premios y reconocimientos
Y no, no lo digo yo, lo dicen los múltiples premio que ganó, entre ellos hubo seis premios Oscar y también los diversos reconocimientos que ha obtenido esta película de Netflix, por pocos días, en los últimos años.
Cuál es la película que se va de Netflix
A mediados de la década del 90 se hicieron algunas de las mejores películas de los últimos 40 años y entre ellas, hubo una que nadie puede olvidar. Se trata de Forrest Gump.
Esta película protagonizada por Tom Hanks y dirigida por Robert Zemeckis, el mismo de Volver al Futuro, rompió con todos los esquemas, ya que fue un éxito de taquilla y de críticas apelando a la historia de un hombre y todo lo que este había vivido desde niño.
Con brillantes y memorables actuaciones, esta película ha logrado mantenerse a través del paso del tiempo y es considerada una de las cintas imperdibles del cine. En el caso de Netflix, la plataforma ha decidido mantenerla en su catálogo hasta el 4 de enero, por lo que quedan pocos días para verla.
Trailer de Forrest Gump, la película de Netflix
Reparto de Forrest Gump, la película de Netflix
- Tom Hanks
- Robin Wright
- Sally Field
- Gary Sinise
- Haley Joel Osment
- Mykelti Williamson
- Rebecca Williams
El actor que pudo haber sido el protagonista de Forrest Gump
Son muy conocidos algunos casos en los que actores famosos rechazan ser parte de una película que luego resulta ser un éxito. En el caso de Forrest Gump, el protagonista podría no haber sido Tom Hanks, sino John Travolta.
A Travolta le ofrecieron ser el actor principal de la película, en un momento en que su carrera necesitaba levantar, pero este lo rechazó. En su defensa, no fue por considerar malo el guion de Forrest Gump, sino por problemas de agenda, ya que al mismo tiempo se encontraba siendo parte de Pulp Fiction.