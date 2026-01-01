Está en Netflix, tiene 7 capítulos y desde el 2024 es de los dramas más vistos

Su rendimiento en Netflix a nivel mundial, hizo que esta serie pasara a ser de las historias australianas más importantes de la historia, ya que logró recibir 10 nominaciones en su primer año, en uno de los premios más importantes del país.

La llegada de la serie al catálogo de series y películas se dio a inicios del 2024, y desde entonces logró transformarse en una de las ofertas del género dramático más vistas del año en la plataforma de streaming.

Embed - El chico que se comió el universo | Tráiler oficial | Netflix

De qué trata Chico come universo, serie de Netflix

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie de 7 capítulos que arrasa como una de las mejores del 2024, Chico come universo centra su historia en: "En los suburbios de Brisbane, en los años ochenta, un chico enfrenta la dura realidad de la vida y los peligros que amenazan a su familia".

7 capítulos le fueron más que suficientes a esta serie para convertirse en una oferta única y muy exitosa en el catálogo de series y películas de Netflix.

Reparto de Chico come universo, serie de Netflix

Travis Fimmel como Lyle Orlik

Phoebe Tonkin como Frances Bell

Anthony LaPaglia como Tytus Broz

Lee Tiger Halley como Gus Bell

Zac Burgess como Eli Bell

Christopher James Baker como Ivan Kroll

HaiHa Le como Bich Dang

Zachary Wan como Darren Dang

Millie Donaldson como Shelly Huffman adulta

Dónde ver Chico come universo, serie de Netflix según la zona geográfica