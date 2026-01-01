Netflix cuenta con un catálogo de series y películas caracterizado por tener opciones para todos los gustos. Una serie lleva más de un año, siendo de las historias dramáticas con más reproducciones dentro de la plataforma, con una historia que se combina a la perfección con tintes del género de suspenso y que apenas se compone de 7 capítulos, con un relato basado en una novela: Chico come universo.
Está en Netflix, tiene 7 capítulos y desde el 2024 es de los dramas más vistos
La serie ha sido un verdadero éxito en Netflix y su historia está basada en una de las novelas más reconocidas de los últimos años
Australia lleva tiempo nutriendo al catálogo de Netflix con series y películas que han sabido cautivar a los suscriptores, con relatos que se destacan especialmente entre las ofertas del género dramático. La serie llegó justamente para terminar con las pocas dudas que había, y lo hizo de la mano de un relato que ha logrado reunir excelentes críticas especializadas y un número de reproducciones más que envidiable.
Esta serie está basada en una novela de las más famosas de Australia en los últimos años, y si bien en parte es ficción, está inspirada en la infancia de su autor, donde vivió rodeado de drogas y en una familia "rota". El drama se comenzó a destacar no solo por su mix con el género de suspenso, sino también porque en parte resultó cruda y emotiva, un relato original e interesante para el catálogo de Netflix.
Su rendimiento en Netflix a nivel mundial, hizo que esta serie pasara a ser de las historias australianas más importantes de la historia, ya que logró recibir 10 nominaciones en su primer año, en uno de los premios más importantes del país.
La llegada de la serie al catálogo de series y películas se dio a inicios del 2024, y desde entonces logró transformarse en una de las ofertas del género dramático más vistas del año en la plataforma de streaming.
De qué trata Chico come universo, serie de Netflix
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie de 7 capítulos que arrasa como una de las mejores del 2024, Chico come universo centra su historia en: "En los suburbios de Brisbane, en los años ochenta, un chico enfrenta la dura realidad de la vida y los peligros que amenazan a su familia".
7 capítulos le fueron más que suficientes a esta serie para convertirse en una oferta única y muy exitosa en el catálogo de series y películas de Netflix.
Reparto de Chico come universo, serie de Netflix
- Travis Fimmel como Lyle Orlik
- Phoebe Tonkin como Frances Bell
- Anthony LaPaglia como Tytus Broz
- Lee Tiger Halley como Gus Bell
- Zac Burgess como Eli Bell
- Christopher James Baker como Ivan Kroll
- HaiHa Le como Bich Dang
- Zachary Wan como Darren Dang
- Millie Donaldson como Shelly Huffman adulta
Dónde ver Chico come universo, serie de Netflix según la zona geográfica
- España: la serie Chico come universo puede verse en Netflix.
- Argentina: la serie Chico come universo puede verse en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Boy Swallows Universe puede verse en Netflix y Prime Video.