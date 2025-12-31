Netflix: Úrsula Corberó arrasa con la serie española más impactante de la historia

Netflix tiene la serie española con Úrsula Corberó que se convirtió en una de las más elegidas por los usuarios en el mundo, se trata de El cuerpo en llamas.
La serie española de Netflix, El cuerpo en llamas, tiene como protagonista a Úrsula Corberó, la recordada Tokio en La casa de papel. La ficción que está basada en un caso real.
La serie, que recrea un crimen real perpetrado por dos agentes de la Guardia Urbana de Barcelona, lidera el ranking mensual de series confeccionado por el sitio especializado JustWatch.
El cuerpo en llamas es una miniserie thriller basada en una historia real. En mayo de 2017, aparece el cadáver calcinado de un hombre en el interior de un coche hallado en el pantano de Foix, en Barcelona. Las primeras hipótesis apuntan a que el cuerpo sin vida es el de Pedro, un agente de la policía.
Netflix: de qué trata la serie El cuerpo en llamas
El suceso despierta rápidamente el interés de la opinión pública, y más a medida que la investigación va revelando una red de relaciones tóxicas, engaños, violencia y escándalos sexuales que involucran a Pedro y dos de sus compañeros policías: su pareja Rosa (Úrsula Corberó) y el exnovio de ésta, Albert (Quim Gutiérrez).
Netflix: reparto de la serie El cuerpo en llamas
- Úrsula Corberó como Rosa
- Quim Gutiérrez como Albert
- José Manuel Poga como Pedro
- Isak Ferriz como Javi
- Eva Llorach como Ester
- Raúl Prieto como Manu
- Júlia Truyol como Almu
Tráiler de la serie El cuerpo en llamas
Dónde ver la serie El cuerpo en llamas, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie El cuerpo en llamas se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie El cuerpo en llamas se puede ver en Netflix.
- España: la serie El cuerpo en llamas se puede ver en Netflix.