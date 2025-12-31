Netflix: Úrsula Corberó arrasa con la serie española más impactante de la historia

El cuerpo en llamas es una miniserie thriller basada en una historia real. En mayo de 2017, aparece el cadáver calcinado de un hombre en el interior de un coche hallado en el pantano de Foix, en Barcelona. Las primeras hipótesis apuntan a que el cuerpo sin vida es el de Pedro, un agente de la policía.

Netflix: de qué trata la serie El cuerpo en llamas

La serie española El cuerpo en llamas tiene 8 episodios. Mayo de 2017. El cadáver de un hombre aparece calcinado en el interior de un coche en el pantano de Foix, en Barcelona. Se trata de Pedro (José Manuel Poga), un agente policial.

El suceso despierta rápidamente el interés de la opinión pública, y más a medida que la investigación va revelando una red de relaciones tóxicas, engaños, violencia y escándalos sexuales que involucran a Pedro y dos de sus compañeros policías: su pareja Rosa (Úrsula Corberó) y el exnovio de ésta, Albert (Quim Gutiérrez).

Netflix: reparto de la serie El cuerpo en llamas

Úrsula Corberó como Rosa

Quim Gutiérrez como Albert

José Manuel Poga como Pedro

Isak Ferriz como Javi

Eva Llorach como Ester

Raúl Prieto como Manu

Júlia Truyol como Almu

Tráiler de la serie El cuerpo en llamas

