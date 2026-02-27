Netflix: la joya oculta que sacude la plataforma y te dejará con una sonrisa en el rostro

netflix-pelicula-el-peso-del-talento2

Netflix: de qué trata la película El peso del talento

La trama de la película de Netflix nos presenta a una versión ficticia (y algo desesperada) de Nick Cage. El actor atraviesa una crisis creativa y financiera, enfrentando el rechazo en Hollywood y una relación tensa con su familia. En un intento por saldar sus deudas, acepta una oferta de un millón de dólares para asistir al cumpleaños de un excéntrico fanático en España.

Lo que parece un trabajo sencillo de relaciones públicas se complica cuando:

Cage es reclutado por la CIA para investigar a su anfitrión.

Se ve envuelto en una trama de tráfico de armas y secuestros.

Debe canalizar a sus personajes más icónicos para sobrevivir a una situación real de peligro.

Es una película cargada de metahumor, referencias a clásicos como Contracara o 60 Segundos, y una reflexión muy humana sobre lo que significa ser una estrella en decadencia.

Reparto de El peso del talento, película de Netflix

El éxito de este film recae en gran medida en sus actuaciones. El dúo protagónico logra una de las mejores "bromances" del cine reciente:

Nicolas Cage (Él mismo -Nick Cage)

Pedro Pascal (Javi Gutierrez)

Sharon Horgan (Olivia)

Lily Sheen (Addy)

Tiffany Haddish (Vivian)

Ike Barinholtz (Martin)

Paco León (Lucas Gutierrez)

Dato curioso: Nicolas Cage inicialmente rechazó el papel varias veces porque no quería parodiarse a sí mismo, hasta que una carta personal del director Tom Gormican lo convenció de que el proyecto era una "carta de amor" a su carrera.

Tráiler de El peso del talento, película de Netflix

Embed - EL PESO DEL TALENTO Tráiler Español (2022)

Dónde ver la película El peso del talento, según la zona geográfica

Latinoamérica: la película El peso del talento se puede ver en Netflix .

El peso del talento se puede ver en . Estados Unidos: la película El peso del talento no está disponible en Netflix .

El peso del talento no está disponible en . España: la película El peso del talento no está disponible en Netflix.