El gobierno logró la aprobación de la reforma laboral por 42 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones

La Ley de reforma laboral se aprobó con 42 votos a favor y 28 en contra. Además, dos senadores se abstuvieron.

El Senado aprobó este viernes dos leyes claves: baja de la imputabilidad de menores y la reforma laboral.

La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, tendrá un fuerte impacto en las relaciones del trabajo porque contempla profundas reformas en el sistema de despidos, vacaciones, negociaciones colectivas y derecho de huelga en servicios esenciales.