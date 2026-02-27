El gobierno logró la aprobación de la reforma laboral por 42 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones

El Senado convirtió el proyecto la reforma laboral, tras aprobar la baja de la imputabilidad de menores de 16 a 14 años. En Argentina, los niños desde los 14 años serán penalmente responsables. Ambas constituyen dos proyectos impulsados por el gobierno del presidente Javier Milei.
La Ley de reforma laboral se aprobó con 42 votos a favor y 28 en contra. Además, dos senadores se abstuvieron.
La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, tendrá un fuerte impacto en las relaciones del trabajo porque contempla profundas reformas en el sistema de despidos, vacaciones, negociaciones colectivas y derecho de huelga en servicios esenciales.
El Senado convocó la sesión para aprobar el único cambio introducido por la Cámara de Diputados, donde se eliminó el polémico artículo 44 que rebajaba los salarios para las licencias por enfermedades o accidentes fuera del ámbito laboral. Tras 11 horas de debate, se logró convertirlo en ley.
La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien participó de forma protagónica en las negociaciones para destrabar los consensos con sectores dialoguistas, se mostró eufórica tras el resultado.