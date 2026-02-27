Según Apyme, la reforma laboral no genera "un entorno favorable" para sostener a las pymes

A través de un comunicado firmado por su presidente Julián Moreno, y el secretario Juan José Sisca, Apyme hizo foco en el FAL (Fondo de Asistencia Laboral). Y, de igual modo, en la chance que las paritarias salariales dejen de ser colectivas para limitarse a negociaciones por empresa.

ruben palau apyme.jpg Rubén Palau, titular de la Asamblea de pymes en Mendoza, adhirió al duro diagnóstico, con crítica incluída, de la situación del sector

No al fondo de desempleo y a paritarias por empresa

"Con salarios a la baja y por lo tanto una mayor pérdida de poder adquisitivo se profundizará la caída del mercado interno, principal sustento de las pymes", enfatizaron.

En relación al FAL, Apyme señaló que "facilitar los despidos no generará más empleo". Se trata de uno de los principales cambios que propone el proyecto de reforma laboral cuya aprobación es la principal obsesión del gobierno nacional esta semana.

Pero también abordó el riesgo que el Fondo propuesto (a financiar con 2,5% de las contribuciones patronales de pymes y 1% para grandes empresas) puede acarrear para el sistema previsional. Y además, "restarán al fisco ingresos necesarios para pagar jubilaciones, lo que también contribuirá a agravar la debacle del consumo".

Del mismo modo, el comunicado apuntó a la política financiera y monetaria de la administración Milei. "El Gobierno podrá disponer de fondos para el pago de deuda y sostener un “dólar barato” en función de la economía extractiva y las finanzas, los otros beneficiarios del actual modelo", puntualizó la cámara empresaria.

En otro aspecto, APYME tampoco ve positivo la negociación colectiva por empresa, porque implicará una “carrera regresiva” y a su criterio "será más competitivo el empresario que negocie menores ingresos para sus trabajadores, no quien implemente mejoras en la productividad, realice capacitaciones o invierta en el país".

Críticas a la reforma laboral: "El desarrollo no llegará con quita de derechos"

Sin embargo, para la Asamblea de Pequeñas y Medianas Empresas "si bien resulta necesario actualizar la legislación laboral, es imposible apoyar una reforma que contribuirá al atraso y la precarización del tejido productivo nacional".

Detrás de la crítica al proyecto, los directivos de pymes no dejaron de apuntar a la necesidad de "revertir el actual modelo económico, basado en achicar el mercado interno, las importaciones indiscriminadas, las subas de tarifas y un régimen impositivo que castiga al que contribuye y premia al que evade".

Por último, la entidad lanzó un mensaje a los legisladores que este jueves tratarán en el Senado la sanción definitiva de la ley, advirtiéndoles que "el desarrollo no llegará con quita de derechos adquiridos y garantizados por la Constitución Nacional, sino con un proyecto de industrialización con innovación tecnológica, inclusión social y soberanía nacional".

Finalmente, subrayó que "en un mundo cada vez más proteccionista, es fundamental cuidar las fuentes de empleo, la industria y los recursos estratégicos que hoy Argentina ofrece a la depredación de grandes corporaciones locales y, mayormente, extranjeras, en detrimento del conjunto de la población".