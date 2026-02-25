En una jornada marcada por el alineamiento del sector privado con el rumbo económico, el Gobierno Nacional recibió a empresarios en la Casa Rosada. Los principales referentes del G6 mostraron su apoyo a las reformas que se vienen realizando desde el Ejecutivo.
El mensaje de empresarios por las reformas económicas: "Agunos vamos a quedar afuera, pero vale la pena"
El presidente de la Cámara Argentina de Comercio, Mario Grinman, admitió el apoyo al Ejecutivo aunque resaltó que las medidas impactan negativamente en varios sectores
El Grupo de los Seis (G6) agrupa a la Industria, Construcción, Comercio, Bolsa, Bancos y Sociedad Rural.
Este apoyo del círculo rojo se da en una semana crítica donde el Gobierno busca sancionar en el Congreso leyes clave como la reforma laboral y el Acuerdo Mercosur con la Unión Europea, intentando capitalizar el aval empresario frente a la resistencia sindical.
El encuentro en Casa Rosada, y que donde Manuel Adorni hizo de anfitrión, tuvo como telón de fondo datos positivos de actividad económica, dejó una definición cruda pero contundente por parte del empresariado: el apoyo al plan oficial, incluso aceptando las consecuencias individuales del proceso.
Un diagnóstico crudo: "Quedar en el camino"
El gran protagonista de la jornada fue Natalio Mario Grinman, titular de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), quien tras la reunión con funcionarios nacionales lanzó una frase que resonó en todo el arco político y económico: "Algunos vamos a quedar en el camino, pero vale la pena".
Grinman también dijo que su sector “no la está pasando bien” por la caída del consumo, pero reprochó políticas pasadas. “En 2023 había anabólicos, que era el plan Platita. Todos sabíamos que eso era la isla de la fantasía, que no podía durar, y ahora todo eso dejó remesones”, añadió.
Grinman sostuvo que “hay un amesetamiento” porque se movían "con una inercia en la que el consumo volaba, porque la gente sabía que el dinero en el bolsillo le quemaba y había que salir rápidamente a desprenderse”.
“Hoy eso no sucede, los precios están estables y, es cierto, el consumo ha mermado, pero las expectativas, de a poquito, sabemos que esto va a funcionar”, agregó.
Grinman también puntualizó: “Todavía hay una carga tributaria muy alta en la Argentina; eso no es fácil de bajar, porque el Gobierno tiene límites para bajar el gasto público”.
El G6 y el impulso del EMAE
La reunión se produjo en un clima de optimismo oficial tras conocerse el último dato del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE). El Gobierno utilizó estas cifras para ratificar ante los empresarios que "lo peor ya pasó" y que la recuperación comienza a mostrar signos de sostenibilidad.
- Reforma Laboral: Los empresarios del G6 (que agrupa a la Industria, Construcción, Comercio, Bolsa, Bancos y Sociedad Rural) reiteraron su apoyo a la modernización laboral que se debate en el Senado, considerándola "imprescindible" para generar empleo genuino.
- Visión de largo plazo: De acuerdo con Noticias Argentinas, el sector empresario coincidió en que, aunque el consumo interno aún muestra fragilidad, la estabilidad macroeconómica es el activo más importante a defender.