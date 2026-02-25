El mensaje de empresarios por las reformas económicas: "Agunos vamos a quedar afuera, pero vale la pena"

El encuentro en Casa Rosada, y que donde Manuel Adorni hizo de anfitrión, tuvo como telón de fondo datos positivos de actividad económica, dejó una definición cruda pero contundente por parte del empresariado: el apoyo al plan oficial, incluso aceptando las consecuencias individuales del proceso.

Un diagnóstico crudo: "Quedar en el camino"

El gran protagonista de la jornada fue Natalio Mario Grinman, titular de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), quien tras la reunión con funcionarios nacionales lanzó una frase que resonó en todo el arco político y económico: "Algunos vamos a quedar en el camino, pero vale la pena".

Mario Grinman.jpg Natalio Mario Grinman, titular de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

Grinman también dijo que su sector “no la está pasando bien” por la caída del consumo, pero reprochó políticas pasadas. “En 2023 había anabólicos, que era el plan Platita. Todos sabíamos que eso era la isla de la fantasía, que no podía durar, y ahora todo eso dejó remesones”, añadió.

Grinman sostuvo que “hay un amesetamiento” porque se movían "con una inercia en la que el consumo volaba, porque la gente sabía que el dinero en el bolsillo le quemaba y había que salir rápidamente a desprenderse”.

“Hoy eso no sucede, los precios están estables y, es cierto, el consumo ha mermado, pero las expectativas, de a poquito, sabemos que esto va a funcionar”, agregó.

Grinman también puntualizó: “Todavía hay una carga tributaria muy alta en la Argentina; eso no es fácil de bajar, porque el Gobierno tiene límites para bajar el gasto público”.

El G6 y el impulso del EMAE

La reunión se produjo en un clima de optimismo oficial tras conocerse el último dato del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE). El Gobierno utilizó estas cifras para ratificar ante los empresarios que "lo peor ya pasó" y que la recuperación comienza a mostrar signos de sostenibilidad.