Empresarios y aduaneros se encaminan a un juicio por contrabando de U$S350.000 ocurrido hace 25 años

Frente de los Tribunales Federales. Foto Cristian Lozano. Se encamina el juicio por contrabando en la Justicia Federal.

La maniobra de contrabando

La investigación detectó que una empresa estaba importando mercadería pero pagaba cada vez valores más bajos a medida que la ingresaba desde Chile. Siempre ocurre lo contrario: se supone que una persona que compra un producto en el exterior termina abonando un valor adicional al ingresarlo al país por los costos impositivos, de traslado y logística.

La denuncia apuntó contra los empresarios que realizaron la importación, pero también contra agentes aduaneros que eran los encargados de fiscalizar el ingreso de la mercadería. Incluso, a mediados de 2008, la denuncia amplió que había 10 despachos más con maniobras irregulares.

La sospecha de la Fiscalía Federal es que los valores declarados por el importador tenían una diferencia con la documentación registrada en Chile de entre 1.289% y 2.1919%. Es decir, "no guardan relación con la realidad", según especificaron en la acusación. Uno de los ingresos era de aproximadamente 1.000 monopatines a montos irrisorios.

La reconstrucción que realizó la Fiscalía Federal, sostenida con peritajes contables entre otras pruebas, determinó que se logró realizar un contrabando de 350.000 dólares, aproximadamente.

Sede de los Tribunales Federales. Foto Cristian Lozano. El juicio por contrabando se realizará en los Tribunales Federales.

El caso de contrabando a juicio

En el expediente fueron procesados 4 empresarios oriundos de Buenos Aires -mayormente de Bahía Blanca-: Héctor Omar Carreras (60), Jorge Horacio García (62), Juan Manuel Arzuaga (65) y Adrián Carlos Chianello (61). También quedaron implicados los despachantes de Aduana Alejandro Álvarez Notto (58) y Marco Osvaldo Belfiori, quien murió a sus 55 años a mediados de 2021.

En 2019, la Fiscalía Federal solicitó la elevación a juicio del expediente. Tras la muerte del funcionario Belfiori, los abogados defensores consideraron que los delitos estaban prescriptos y así lo solicitaron, aunque esta posibilidad fue negada por el juez federal Pablo Salinas en julio pasado. Los letrados insistieron ante la Cámara Federal de Casación Penal pero recibieron la misma respuesta.

Con el fallo de los camaristas que se conoció en los últimos días, el expediente por contrabando agravado volvió al Tribunal Oral Federal 2 de Mendoza. El próximo paso será un llamado para una audiencia de acuerdos, que es una instancia previa a la realización del juicio oral.