El cierre de Fate golpea a distribuidores de la marca de neumáticos en Mendoza

El impacto del cierre de fate en los distribuidores de mendoza

La importación de neumáticos entre 2023 y 2025, como parte de la apertura comercial que propició el gobierno de Javier Milei, creció 34,8% en promedio, provocando que los precios exhiban una merma de 38,3% en dólares y de 42,6% en pesos.

La decisión de Fate nos tomó por sorpresa a muchos en la industria, ya que se venía venir con el tiempo. Sin embargo, no todos los distribuidores estaban preparados para este cambio. Ippoliti reconoció que algunos pudieron anticiparse y tomar medidas, pero para otros, la situación es más complicada. "Es una pena y una lástima", lamentó durante una entrevista en Radio Nihuil.

Uno de los principales desafíos que enfrenta la industria es la competencia con las líneas chinas y la ilegalidad en la importación de neumáticos. Ippoliti señaló que la frontera permeable facilita el ingreso de gomas "truchas", no en el sentido de calidad, sino de gomas que entran a Mendoza sin pagar impuestos ni tributar de forma legal.

Fate Mendoza Roda Serivce cubiertas Los representantes de Fate en el interior del país dejarán de vender sus productos. Foto: Pablo Gamba (Radio Nihuil)

Esta situación genera una competencia desleal, ya que los precios de estas gomas ilegales son mucho más bajos, lo que dificulta la competencia para las empresas que operan dentro del marco legal. "Es imposible competir, por ejemplo, con China, es imposible competir con empresas internacionales", afirmó Ippoliti.

Competencia desleal y auge de cubiertas chinas complican el panorama en Mendoza

El representante de Fate explicó que es una fábrica argentina, mientras que empresas como Goodyear, Pirelli o Bridgestone son multinacionales con fábricas en todo el mundo. Esta diferencia estructural hace que sea difícil para Fate competir en igualdad de condiciones.

Ippoliti recordó que Goodyear, en su momento, tuvo una planta en Argentina, pero se fue hace varios años. Hoy, Fate enfrenta el desafío de competir con los neumáticos chinos, que tienen costos más bajos debido a la tecnificación, tecnología y mano de obra más económica.

Ante la pregunta sobre el ingreso de cubiertas "truchas" a Mendoza, Ippoliti mencionó que antiguamente, la gente se trasladaba a Chile para colocar neumáticos más económicos en sus autos, pero que hoy en día, la apertura de las importaciones ha facilitado el ingreso de cubiertas de diversas marcas.

fate En los últimos dos años el ingreso de importaciones repercutió en la producción nacional.

Sin embargo, el problema principal radica en la importación ilegal a gran escala, a través de camiones que transportan neumáticos sin declarar. "No vas a ir vos a contrabandear cuatro gomas de auto", ejemplificó Ippoliti, refiriéndose a la dificultad de controlar el ingreso de neumáticos en grandes cantidades.

Esta situación genera una distorsión en los precios, ya que los importadores legales deben cumplir con una serie de requisitos y pagar impuestos, lo que aumenta sus costos. Ippoliti destacó la importancia de que los consumidores exijan facturas y garantías al momento de comprar neumáticos, así como verificar que cumplan con las homologaciones y normas de seguridad.

En relación a la merma en la demanda de cubiertas Fate, Ippoliti consideró que la empresa no ha sufrido una gran caída, sino que el problema radica en la falta de actualización de su línea de productos. "El parque automotor creció de una manera donde vos no tenés los productos", explicó, refiriéndose a la dificultad de la empresa para adaptarse a los nuevos modelos y medidas de neumáticos.