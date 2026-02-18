Reciclaje: cómo transformar un viejo neumático en una elegante mesa rústica para tu living en pocos pasos

Si tenés un neumático viejo, tenés un tesoro: por qué y para qué sirve

Si tenés un neumático viejo en casa o sabés dónde conseguir uno (por ejemplo una gomería), podrás desarrollar una sencilla y útil idea de reciclaje y decoración. Gracias a esta tarea DIY lograrás darle un giro de 180 grados a tu sala.

neumático reciclaje Aprendé a reciclar un viejo neumático y convertirlo en un elemento de decoración.

Una mesa rústica no solo es económica, sino que aporta una textura orgánica irresistible a cualquier espacio, lo cual potenciará la belleza de tu sala. Para concretar esta idea, deberás reunir estos materiales y hacer el siguiente paso a paso: