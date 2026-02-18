Reciclaje: cómo transformar un viejo neumático en una elegante mesa rústica para tu living en pocos pasos

Históricamente, los neumáticos viejos han encontrado su lugar de almacenamiento en canales, descampados y basurales. Sin embargo, pueden tener una segunda vida útil, evitando que esto suceda. En este sentido, hoy te enseñaré una idea de reciclaje y decoración para reutilizar la cubierta y convertirla en una elegante mesa rústica para el living.
Si tenés un neumático viejo, tenés un tesoro: por qué y para qué sirve
Si tenés un neumático viejo en casa o sabés dónde conseguir uno (por ejemplo una gomería), podrás desarrollar una sencilla y útil idea de reciclaje y decoración. Gracias a esta tarea DIY lograrás darle un giro de 180 grados a tu sala.
Una mesa rústica no solo es económica, sino que aporta una textura orgánica irresistible a cualquier espacio, lo cual potenciará la belleza de tu sala. Para concretar esta idea, deberás reunir estos materiales y hacer el siguiente paso a paso:
Materiales
- 1 neumático viejo
- Cuerda de yute
- Silicona
- 2 círculos de madera
- Círculo de vidrio
- 4 bastones de madera para hacer las patas de la mesa
Procedimiento
- Lo primero es limpiar bien el neumático con agua, jabón desengrasante y un cepillo duro para eliminar cualquier resto de asfalto o suciedad.
- Una vez seco, cubrir toda la superficie lateral con cuerda de yute, pegándola con silicona caliente en forma de espiral desde la base hacia arriba. Si preferís un diseño más industrial, podés omitir la cuerda y pintarla con un aerosol negro mate o metalizado.
- Para darle mayor estabilidad, podés atornillar un círculo de madera del mismo diámetro que el neumático en la parte inferior y otro en la superior.
- Luego colocarle los bastones de madera en la parte inferior para diseñar las patas de la mesa.
- Colocar un vidrio circular templado encima. Esto permite que la textura de la cuerda o el diseño de la llanta se luzca mientras ofrece una superficie fácil de limpiar
De esta forma, gracias al reciclaje de un viejo neumático, conseguirás una elegante mesa rústica para tu living. Al mismo tiempo, ayudarás al medioambiente, ya que una rueda de caucho demora hasta 500 años en degradarse de forma natural.