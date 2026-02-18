El gobierno nacional suspendió por 15 días los despidos en la empresa de neumáticos Fate

Después del impacto que provocó la noticia del cierre definitivo la empresa de neumáticos Fate, el gobierno nacional dispuso la suspensión por 15 días de los despidos en la empresa luego de una instancia de mediación entre la compañía y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA).
Según publicó la Agencia Noticias Argentinas, el encuentro tuvo como eje central justamente la suspensión de los despidos. En ese sentido, la resolución oficial ordenó dejar sin efecto el cese laboral y retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto.
La medida se activó tras el anuncio del cierre definitivo de la planta ubicada en San Fernando, luego de 80 años de actividad, y el despido de 920 trabajadores. Durante el período de negociación, las partes deberán abstenerse de adoptar medidas de fuerza o cualquier acción que altere la relación laboral.
Además, convocaron a una nueva audiencia con el objetivo de avanzar en una solución que permita preservar los puestos de trabajo y la continuidad de la actividad de la fábrica, aunque por el momento la postura de la empresa es la de finalizar las actividades.
Incertidumbre por el futuro de Fate, la histórica empresa de neumáticos
En tanto, el Ministerio de Capital Humano -del cual depende la Secretaría de Trabajo- emitió un comunicado en el que señaló que, previo al dictado de la conciliación obligatoria, la cartera conducida por Julio Cordero “llevó adelante las instancias administrativas previstas por la normativa vigente con el objetivo de promover el diálogo” entre la empresa y el sindicato.
En ese marco, “se tramitaron acuerdos de suspensión en el marco del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, uno de los cuales fue homologado y otro se encuentra pendiente de ratificación, debido a la negatividad sindical”, reza el comunicado.
Finalmente, desde el Ministerio aseguraron que continuarán promoviendo las instancias de mediación necesarias “en resguardo del empleo y del cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad social vigente”.