El gobierno nacional suspendió por 15 días los despidos en la empresa de neumáticos Fate

FATE La empresa nacional que se encarga de la fabricación y distribución de neumáticos anunció el cierre definitivo.

Además, convocaron a una nueva audiencia con el objetivo de avanzar en una solución que permita preservar los puestos de trabajo y la continuidad de la actividad de la fábrica, aunque por el momento la postura de la empresa es la de finalizar las actividades.

Incertidumbre por el futuro de Fate, la histórica empresa de neumáticos

En tanto, el Ministerio de Capital Humano -del cual depende la Secretaría de Trabajo- emitió un comunicado en el que señaló que, previo al dictado de la conciliación obligatoria, la cartera conducida por Julio Cordero “llevó adelante las instancias administrativas previstas por la normativa vigente con el objetivo de promover el diálogo” entre la empresa y el sindicato.

capital humano

En ese marco, “se tramitaron acuerdos de suspensión en el marco del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, uno de los cuales fue homologado y otro se encuentra pendiente de ratificación, debido a la negatividad sindical”, reza el comunicado.

Finalmente, desde el Ministerio aseguraron que continuarán promoviendo las instancias de mediación necesarias “en resguardo del empleo y del cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad social vigente”.