El Gobierno acelera la desregulación del transporte aéreo con la privatización de Intercargo

aerolineas intercargo.jpg Intercargo. Los gremios aeronáuticos (APA y APLA) rechazan la entrada de privados alegando riesgos para la seguridad operativa en el transporte aéreo.

La decisión se enmarca en la política de "Cielos Abiertos" y busca reducir el gasto público y eliminar las distorsiones que, según el oficialismo, generaban las medidas de fuerza gremial en la conectividad aérea. El proceso de privatización ya se encuentra en su fase operativa, con la Secretaría de Transporte definiendo los pliegos de licitación.

Cómo sigue la privatización de Intercargo:

27 de febrero: Llamado oficial a licitación.

29 de mayo: Apertura de sobres con las ofertas económicas.

13 de julio: Adjudicación de la empresa al ganador.

21 de julio: Firma definitiva del contrato de transferencia.

Un nuevo jugador en el transporte aéreo: CrossRacer Ramp

Como contrapartida al repliegue del Estado, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) ha habilitado oficialmente a la empresa CrossRacer Ramp como nuevo operador de servicios de rampa en todo el territorio nacional.

Esta habilitación rompe con décadas de exclusividad estatal y permite que las aerolíneas tengan alternativas para contratar servicios terrestres. La compañía podrá operar en diversos aeropuertos del país, ofreciendo servicios a terceros.

Servicio de rampa y opertavios Transporte aéreo.jpg El Gobierno ha otorgado licencias a otras compañías para quebrar el monopolio de Intercargo en el servicio de rampas.

Además de la reciente habilitación de CrossRacer Ramp, el Gobierno ha otorgado licencias a otras compañías para quebrar el monopolio de Intercargo:

Flybondi: Fue la primera aerolínea "low cost" en obtener la autorización para prestar servicios de rampa a terceras empresas . Antes, solo podía autoasistirse; ahora funciona como un competidor directo que puede vender el servicio a otras aerolíneas.

Fue la primera aerolínea "low cost" en obtener la autorización para prestar servicios de rampa a . Antes, solo podía autoasistirse; ahora funciona como un competidor directo que puede vender el servicio a otras aerolíneas. JetSmart: Siguió un camino similar, obteniendo permisos para gestionar su propia logística y ofrecerla en el mercado abierto.

Siguió un camino similar, obteniendo permisos para gestionar su propia logística y ofrecerla en el mercado abierto. American Airlines: Aunque históricamente se autoasistía en Ezeiza, las nuevas normativas le permiten ampliar su capacidad operativa y logística bajo el nuevo marco de "Cielos Abiertos".

