El precio de los peajes en las rutas nacionales aumentó hasta 19%

peajes Los peajes desde esta semanba serán más caros. Foto: Noticias Argentinas.

Los autos pagan ahora $1.500

Tras analizar la propuesta que eleva el precio mínimo para autos a $1.500, la Dirección Nacional de Vialidad consideró "apropiada" la implementación de la actualización y elaboró los proyectos de cuadros tarifarios que terminó aprobando tras la consulta pública.

La novedad que trae la actualización tarifaria es que no se contempla diferencia de precio entre el pago en efectivo y el automático, es decir que los usuarios de TelePASE no contarán con el descuento diferencial que existía anteriormente, abonando el mismo monto que el pago manual en todas las franjas horarias y categorías.

Los nuevos precios establecidos empezarán a regir desde este jueves 26 de febrero y afectan a los diez tramos concesionados por Corredores Viales S.A., que abarcan gran parte de las autopistas y rutas nacionales con peaje en el país.

Los nuevos valores para rutas nacionales