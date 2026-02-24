Cervecería Quilmes anunció una fuerte reducción de personal en su planta de Zárate

Cerveza Quilmes fábrica de latas.jpg

La planta de Zárate, que en 2020 fue presentada como un emblema de la producción nacional para fabricar la cerveza Corona con una inversión de 5.000 millones de pesos, atraviesa hoy un proceso de desmantelamiento parcial. Según consignan los medios porteños, la empresa abrió un programa de retiros voluntarios con el objetivo de llevar la nómina de personal de los 260 empleados iniciales a tan solo 80 trabajadores.

Actualmente, la planta ya operaba con 140 operarios tras una serie de despidos ejecutados durante el segundo semestre de 2025. El nuevo recorte, acordado con el gremio cervecero para evitar el cierre total de las instalaciones, implicará que la fábrica pase de operar tres turnos a mantener solo uno activo, enfocado únicamente en la línea de producción de envases de vidrio no retornable.

Los factores detrás de esta decisión son contundentes: una caída en las ventas que rondó el 45% el año pasado y un aumento desmedido en la importación de cervezas, que según informes del sector se incrementó un 293% en el primer trimestre de 2025, dificultando la competencia de la producción local.

El mapa del derrumbe: 21.000 empresas menos

El caso de Quilmes no es un hecho aislado, sino que forma parte de un proceso de erosión del tejido productivo argentino. Según un análisis publicado por El Cronista, el país enfrenta un "mapa del derrumbe empresario" que ya contabiliza la pérdida de más de 21.000 firmas bajo la actual gestión económica.

Este ranking de caída en la actividad comercial y productiva pone en jaque las proyecciones oficiales, evidenciando que tanto pequeñas PyMEs como grandes corporaciones están recurriendo a recortes de personal, retiros voluntarios o cierres definitivos ante la imposibilidad de sostener sus estructuras de costos frente a la parálisis del mercado interno.

