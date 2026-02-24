Economía sale a colocar deuda en dólares y también en pesos ajustable por inflación

luis caputo (1) Luis Caputo, ministro de Economía.

En el segmento dólar linked se licitarán 2 bonos cero cupón con vencimiento el 30 de junio de 2027 y 30 de junio de 2028, a a suscribir en pesos al tipo de cambio de referencia de la Comunicación “A” 3500 del BCRA del día hábil previo a la licitación.

La deuda a colocar, por tramos

El menú también incluye un bono del Tesoro nacional en dólares al 6% (Bonar 2027), con vencimiento 29 de octubre del 2027, a suscribir solo en dólares estadounidenses. Tiene un cupo de U$S150 millones (primera vuelta) y U$S 250 millones en total.

La licitación se realizará mediante indicación de precio, sin precio mínimo ni máximo, y contemplará tramos no competitivos y competitivos.

En el tramo no competitivo podrán participar personas humanas o jurídicas con una única oferta por inversor, hasta VNO $50.000.000 en instrumentos en pesos y hasta U$S 50.000 en el instrumento en dólares.

El tramo competitivo estará destinado a montos superiores a esos límites y a inversores capaces de ofertar no menos de $1.000.000 para instrumentos en pesos y U$S1.000 para el bono en dólares, sin tope máximo.

La liquidación de todas las ofertas adjudicadas se efectuará el 27 de febrero.