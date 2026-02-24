Inicio Economía Deuda
Financiamiento con bonos y letras

Economía sale a colocar deuda en dólares y también en pesos ajustable por inflación

La licitación de deuda incluye bonos y letras. Los instrumentos en pesos vencerán no antes de mayo, mientras que en dólares se pagarán entre 2027 y 2028

Miguel Ángel Flores
Por Miguel Ángel Flores [email protected]
El menú de instrumentos de deuda es diverso, con bonos y letras que terminarán de pagarse en 2028

El menú de instrumentos de deuda es diverso, con bonos y letras que terminarán de pagarse en 2028

El ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Finanzas abrió una licitación de deuda con bonos y letras del Tesoro en pesos ajustables por CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia). Y también en dólar linked y en dólares.

Las ofertas podrán presentarse el miércoles 25 entre las 10 y las 15. Y mientras mayormente los instrumentos en pesos vencen a corto plazo, los nominados en dólares se pagarán en 2027.

Así, se ofrecen letras y bonos ajustables por CER, entre ellos una nueva LECER a vencer el 15 de mayo de 2026 y reaperturas con vencimientos el 31 de julio y el 30 de noviembre de 2026. Además, bonos cero cupón a junio de 2027 y junio de 2028.

luis caputo (1)
Luis Caputo, ministro de Econom&iacute;a.&nbsp;

Luis Caputo, ministro de Economía.

En el segmento dólar linked se licitarán 2 bonos cero cupón con vencimiento el 30 de junio de 2027 y 30 de junio de 2028, a a suscribir en pesos al tipo de cambio de referencia de la Comunicación “A” 3500 del BCRA del día hábil previo a la licitación.

La deuda a colocar, por tramos

El menú también incluye un bono del Tesoro nacional en dólares al 6% (Bonar 2027), con vencimiento 29 de octubre del 2027, a suscribir solo en dólares estadounidenses. Tiene un cupo de U$S150 millones (primera vuelta) y U$S 250 millones en total.

La licitación se realizará mediante indicación de precio, sin precio mínimo ni máximo, y contemplará tramos no competitivos y competitivos.

En el tramo no competitivo podrán participar personas humanas o jurídicas con una única oferta por inversor, hasta VNO $50.000.000 en instrumentos en pesos y hasta U$S 50.000 en el instrumento en dólares.

El tramo competitivo estará destinado a montos superiores a esos límites y a inversores capaces de ofertar no menos de $1.000.000 para instrumentos en pesos y U$S1.000 para el bono en dólares, sin tope máximo.

La liquidación de todas las ofertas adjudicadas se efectuará el 27 de febrero.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar