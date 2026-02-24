Una parte del PJ mendocino salvo la ropa en las elecciones de concejales de este domingo y eso parece aliviarlos. Más allá de que ganaron en 3 de las 4 comunas que gobiernan -porque perdieron ajustadísimamente en San Rafael-, e incluso mucho más allá del porcentaje de votos que cosecharon, rescatan que mantienen o incrementan su poderío en los Concejos Deliberantes e incluso que avanzarán con la Carta Orgánica sanrafaelina, que es la puerta que los conduce a la ansiada autonomía municipal.
Cómo se rearma el PJ después de las elecciones, el rol de Stevanato y el juego de los K
El intendente de Maipú salió fortalecido y se planta para el 2027. Emir Félix festejó que ganó como convencional constituyente. Un aprendizaje: dividos pierden
Todo eso es parte del análisis que hacen los caciques peronistas el día después de las elecciones desdobladas, aunque puertas adentro de cada comuna hay particularidades que explican los variopintos resultados.
En Maipú, por ejemplo, los radicales salieron a remarcar que habían quedado a menos de 2.000 votos de ganar los comicios, pero el intendente Matías Stevanato retrucó que pese a la bajísima participación de votantes -sólo acudió el 43% del padrón-, la gestión municipal se impuso al poderoso sello de la alianza entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza y hasta le enrostró que su lista logró romper con la racha de perder elecciones legislativas durante 25 años.
Es más en el festejo del triunfo hasta resaltó que el voto libertario va en baja.
Con todos esos elementos en la mesa, es probable que Stevanato sea el cacique municipal con peso político específico que salió más fortalecido de estos comicios. El maipucino ya no podrá ir por otra reelección y todo hace suponer que está entrenándose para la carrera gubernamental.
Aunque no lo digan abiertamente ahora, cuando todavía los ánimos están candentes, los "stevanatistas" ya sienten que el apoyo que cosecharon los posiciona para sentarse en la mesa chica de la cúpula peronista con la fuerza de quien resistió al huracán de Javier Milei y los suyos, algo que muy pocos pueden hacer.
Elecciones con voto en blanco y el impacto en las urnas sanrafaelinas
La campaña electoral del PJ sanrafaelino tenía dos objetivos: por un lado promocionar a sus candidatos a concejales, y por otro incentivar a su militancia a respaldar a sus aspirantes a convencionales constituyentes, cuya lista encabezó el mismo Emir Félix.
Tal vez la campaña no fue lo suficientemente clara, o la información no alcanzó, lo cierto es que cuando se abrieron las urnas descubrieron que la figura de Emir Félix se había impuesto claramente a sus opositores, porque cosechó más de 2.200 votos que los opositores, pero la lista de candidatos a concejales había perdido.
La explicación es que la lista del PJ San Rafael en Marcha, de los alfiles del intendente Omar Félix, había tenido más de 800 votos en blanco en la categoría de concejales.
"La explicación que encontramos es que el votante encontró la boleta única, fue directo a votarlo al Emir y se olvidó de poner el tilde a la lista de concejales", apuntaron desde el Sur.
Al parecer, ese respaldo que cosechó el diputado nacional lo envalentona para avanzar con la redacción de la Carta Orgánica de San Rafael y para corroborar que su imagen como dirigente sigue intacta. "Fuimos a competir con una marca nueva, que es San Rafael en Marcha contra un sello poderoso por lo que pesa la figura del presidente, y aún así quedamos sólo a menos de 700 votos", leen en la mesa chica de los Félix.
Unidos se gana, divididos no
En las tres comunas en las que el PJ logró imponerse en las urnas el partido fue unido, es decir que el sello contuvo al sector de los intendentes y también al kirchnerismo que expresa La Cámpora. Eso no sólo se palpó en Maipú, también se notó en el contundente triunfo del intendente de La Paz, Fernando Ubieta y en el de la lista de los alfiles de Flor Destéfanis, la intendenta de Santa Rosa.
En cambio, tanto en San Rafael, como en Luján, aparecieron listas kirchneristas por separado y eso pareció perjudicarlos a todos.
En Luján la única concejal que conservaba el kirchnerismo y que iba por la reelección, Paloma Scalco perdió su banca y se la ganó por sólo 50 votos Germán Kemmling, candidato del peronismo tradicional.
En el Sur, la lista de San Rafael Futuro, que nucleaba a La Cámpora se quedó con el 5,62% de los votos, un porcentaje que le habría alcanzado a los Félix para festejar una vez más un triunfo en su tierra.
"Nadie podría asegurarnos que esos votos hubieran venido a nuestra lista. Nos hubiera alcanzado si no teníamos aquellos votos en blanco", se lamentan los colaboradores de los Félix.
Ahora, hacia adentro en el PJ provincial, concretamente el Tribunal de Disciplina deberá decidir si sancionan o no a los candidatos K que decidieron ir por fuera del partido en estas elecciones. Hay que recordar que en esa lista está la misma Paloma Scalco, y otro puñado de referentes de La Cámpora.
Esa definición podría conocerse en las próximas horas y supone la expulsión y la pérdida automática de antigüedad como afiliados.