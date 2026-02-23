Como al SUTE, el Gobierno ofreció un aumento escalonado de 7% a otro gremio estatal

estatuto empleados publicos casa de gobierno Siguen las paritarias por los sueldos de los estatales.

Paritarias estatales

El Gobierno inició la negociación colectiva salarial correspondiente a 2026 con los representantes de la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC).

El cuerpo paritario oficial presentó el siguiente esquema de incremento:

5% en marzo

2% en mayo

Los aumentos no son acumulativos y se calculan sobre la base de diciembre de 2025.

Los representantes del Estado provincial informaron que recibieron los planteos efectuados por la entidad sindical, tanto en materia salarial como no salarial, y que se realizará el análisis correspondiente para evaluar la factibilidad legal, económica y financiera de las demandas.

Las partes acordaron pasar a cuarto intermedio para el lunes 2 y martes 3 de marzo, fechas en la que continuará la negociación. Desde APOC ya anticiparon que no aceptarán la propuesta escuchada este lunes.

Cómo siguen las paritarias estatales

El martes 24 está reservado para la negociación por los salarios de los profesionales de la salud nucleados en AMPROS, primera ronda de la jornada, a partir de las 9. Luego, los del Instituto de Juegos y Casinos (a las 10), para cerrar desde las 12 con los de la Dirección Provincial de Vialidad.

Salvo el miércoles que está en blanco, será una semana intensa en lo que a discusiones salariales se refiere. El primer capítulo se había escrito el viernes, con una propuesta inicial de 7% de ajuste en el caso de docentes rechazada inicialmente por el SUTE (Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación), en lo que promete ser una de las paritarias más peleadas.

El jueves 25 comenzarán las negociaciones con Administración Central representados por ATE, desde las 9. En la misma jornada están agendados encuentros con trabajadores de la Dirección de Parques y Ecoparque, Medioambiente (Régimen 36) y Guardaparques.

Finalmente, el viernes 26 se realizarán las paritarias correspondientes a licenciados en enfermería -regímenes 77 y 99- y al Régimen 15 del sector salud.