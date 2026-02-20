Los docentes conocieron la primera oferta de aumento salarial por parte del Gobierno

Con el Sindicato de Trabajadores Unidos por la Educación (SUTE) que representa a los docentes, quedó inaugurado formalmente el calendario de paritarias 2026. La primera oferta de aumento salarial no colmó la expectativa del gremio y se pasó a cuarto intermedio.
La propuesta oficial incluyó una suba del 5% en marzo y una del 2% en mayo, tanto para docentes como para celadores.
La pelea por los salarios docentes seguirá la semana próxima.
Paritaria con los docentes en curso
El Poder Ejecutivo propuso una oferta salarial para docentes y celadores, "elaborada en función del contexto macroeconómico actual y con sujeción a la Ley 9681 de Presupuesto Provincial 2026 y las pautas macrofiscales previstas para el ejercicio", es decir, teniendo en cuenta las cifras proyectadas para la inflación y la recaudación provincial.
Para los docentes dependientes de la DGE se propuso el 5% de aumento en marzo y el 2%, en mayo. Los incrementos son no acumulativos y se calculan sobre la base de diciembre de 2025, aplicándose al Básico (ítem 1003) y Estado Docente (ítem 1313).
Asimismo, desde Gobierno confirmaron que se propuso modificar el Salario Mínimo Neto Provincial Docente. "A los valores detallados, se adicionan los incentivos 1071, 1348, 1541, 1578 y 1595, en caso de corresponder y atendiendo a las particularidades de cada agente", comunicaron oficialmente.
La oferta para los celadores dependientes de la DGE comprende iguales porcentajes. Los incrementos son no acumulativos y se calculan sobre la base fija de diciembre de 2025, alcanzando al Básico (ítem 1003), Convenio Celadores Paritaria 2013 (ítem 1423) y Adicional Convenio Celadores Paritaria 2008 (ítem 3097).
El Ejecutivo informó que se receptaron los planteos efectuados por el gremio tanto en materia salarial como no salarial, y anticiparon que "se realizará el análisis correspondiente para evaluar la factibilidad legal, económica y financiera de las demandas".
Nueva fecha de encuentro con los docentes
El SUTE insistió en que los salarios docentes se ubicaron en el puesto 19 a nivel nacional. Sus reclamos pasaron por la necesidad de recomposición salarial y de regularizar ítems adicionales que fueron acordados en el 2025.
Las partes firmaron el acta confirmando el pase de la negociación a un cuarto intermedio. Volverán a reunirse el viernes 27 de febrero.
Siguen las paritarias
La negociación paritaria continuará la semana próxima con el resto de los gremios. Tras esta apertura con los docentes, el lunes 23 de febrero, será el turno del gremio que reúne a los trabajadores de los organismos de control del Estado.