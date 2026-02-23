Este lunes 23 de febrero siguen las paritarias estatales por sectores para discutir los ajustes de salarios durante este 2026. El primer turno, desde las 11, será para trabajadores del Fondo para la Transformación, y una hora después, a las 12, les tocará a los de Subsecretaría de Trabajo.
Arranca una semana de paritarias estatales con Ampros y empleados de Administración Central en foco
Este lunes 23 siguen con Subsecretaría de Trabajo. El martes serán las paritarias de profesionales de la salud, y el jueves 25 las de Administración Central
El martes 24 está reservado para la negociación por los salarios de los profesionales de la salud nucleados en Ampros, primera ronda de la jornada, a partir de las 9. Luego, los del Instituto de Juegos y Casinos (a las 10), para cerrar desde las 12 con los de la Dirección Provincial de Vialidad.
Salvo el miércoles que está en blanco, será una semana intensa en lo que a discusiones salariales se refiere. El primer capítulo se había escrito el viernes, con una propuesta inicial de 7% de ajuste en el caso de docentes rechazada inicialmente por el SUTE (Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación), en lo que promete ser una de las paritarias más peleadas.
El jueves 25 comenzarán las negociaciones con Administración Central representados por ATE, desde las 9. En la misma jornada están agendados encuentros con trabajadores de la Dirección de Parques y Ecoparque, Medioambiente (Régimen 36) y Guardaparques.
Cómo sigue el cronograma de paritarias estatales
Finalmente, el viernes 26 se realizarán las paritarias correspondientes a licenciados en enfermería -regímenes 77 y 99- y al Régimen 15 del sector salud.
Con este cronograma, el Gobierno y los gremios estatales iniciarán una serie de negociaciones paritarias que definirán la pauta salarial del año, con posiciones iniciales que, por ahora, muestran una distancia significativa entre la oferta oficial y los reclamos sindicales.
Si bien no trascendió cuál será la propuesta para ir trabajando sector por sector, el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, ya anticipó que estará 100% atado a la recaudación del Gobierno. Un dato alentador es la baja de la inflación, por lo que desde el Gobierno sostienen que las subas salariales fueron superiores al índice de precios del consumidor.
Por lo pronto, los gremios ya enviaron señales de su postura. Por caso, Claudia Iturbe, titular de Ampros, anticipó que la pretensión es que los sueldos obtengan un ajuste del 40%, al igual que los funcionarios lograron durante 2025.