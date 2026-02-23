Arranca una semana de paritarias estatales con Ampros y empleados de Administración Central en foco

El jueves 25 comenzarán las negociaciones con Administración Central representados por ATE, desde las 9. En la misma jornada están agendados encuentros con trabajadores de la Dirección de Parques y Ecoparque, Medioambiente (Régimen 36) y Guardaparques.

Cómo sigue el cronograma de paritarias estatales

Finalmente, el viernes 26 se realizarán las paritarias correspondientes a licenciados en enfermería -regímenes 77 y 99- y al Régimen 15 del sector salud.

Con este cronograma, el Gobierno y los gremios estatales iniciarán una serie de negociaciones paritarias que definirán la pauta salarial del año, con posiciones iniciales que, por ahora, muestran una distancia significativa entre la oferta oficial y los reclamos sindicales.

Si bien no trascendió cuál será la propuesta para ir trabajando sector por sector, el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, ya anticipó que estará 100% atado a la recaudación del Gobierno. Un dato alentador es la baja de la inflación, por lo que desde el Gobierno sostienen que las subas salariales fueron superiores al índice de precios del consumidor.

Por lo pronto, los gremios ya enviaron señales de su postura. Por caso, Claudia Iturbe, titular de Ampros, anticipó que la pretensión es que los sueldos obtengan un ajuste del 40%, al igual que los funcionarios lograron durante 2025.