Con el resultado de las elecciones, así quedaron los Concejos Deliberantes de los 6 municipios

elecciones resultados allasino cornejo La alianza oficialista se impuso por goleada en Luján de Cuyo. Las elecciones dejaron a la oposición con un solo concejal.

Con los nuevos concejales electos, el tablero político cambió en los Concejos Deliberantes de La Paz, Santa Rosa, Maipú, San Rafael, Luján de Cuyo y Rivadavia, de cara a los dos últimos años de gestión de cada intendente hasta las próximas elecciones.

Luján de Cuyo: hito de Allasino y oposición débil en el CD

En Luján de Cuyo, con el 99% de las mesas escrutadas, la alianza Cambia Mendoza + La Libertad Avanza + PRO obtuvo casi el 60% de los votos y logró quedarse con 5 de las 6 bancas en juego.

La sexta banca fue para el candidato del peronismo tradicional, Germán Kemmling, quien se impuso apenas 50 votos a la postulante de La Cámpora, Paloma Scalco.

De esta manera, el Concejo Deliberante quedó conformado con 11 concejales de la alianza oficialista y un solo edil opositor.

elecciones concejo lujan Con la unión de la nueva alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza + PRO en Luján de Cuyo, el poderío quedó 11 a 1 en el Concejo.

Por la lista que lideraba el intendente Allasino, ingresaron: Mónica Maroto, actual directora de rentas, Sergio Fiorentini (LLA); el radical Gabriel Lima, odontólogo; María Micaela Franco (LLA) y Marcos Balzarelli, director del Centro de Emisión de Licencias de Conducir del municipio.

Allasino contará con una representación imbatible para sacar las ordenanzas claves que necesita su gestión.

Maipú: el oficialismo sumó un concejal

En Maipú, el peronismo se impuso por tres puntos sobre la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza.

Ambos espacios lograron ingresar tres concejales cada uno y, con este escenario, el intendente Matías Stevanato resultó fortalecido: el oficialismo sumó un edil (ponía dos bancas en juego) y alcanzó seis en el órgano legislativo municipal.

La alianza libertaria-radical se quedó con cinco y el Frente Demócrata Libertario mantiene uno, con mandato hasta 2027.

Maipú

Por la lista del intendente, ingresan Emiliano Sallei (director de Promoción deportiva), María Ángeles García (hija del exintendente "Chiqui" García) y Marcela Castello.

Por la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, lo harán la libertaria Ángeles de Blasis (empresaria del sector olivícola y los radicales José Ortega (del sector de Mauricio Pinti) y Gabriel López, quien viene de una gestión de cuatro años y representa al espacio de Néstor Majul, senador electo y ex candidato a intendente en Maipú.

San Rafael: derrota electoral y equilibrio en el CD

En San Rafael, aunque el espacio de los hermanos Emir y Omar Félix perdió la elección general, logró renovar las tres bancas que ponía en juego. Las otras tres quedaron para La Libertad Avanza y Cambia Mendoza, con un resultado que dejó más que exultante al gobernador Alfredo Cornejo.

En el Concejo, la conformación quedó intacta: 6 concejales para el oficialismo, 5 para la alianza provincial y 1 para el Partido Libertario -que suele acompañar con su voto al peronismo-.

elecciones concejo deliberante san rafael

Por la lista del intendente Omar Félix accederán a las bancas en abril: Francisco Perdigues (actual auditor), Sol Indiveri y Anabel Lucero.

Por la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, harán lo propio: Juan Pablo Vignoni, Valentina Sánchez y Romina Giraudo.

Santa Rosa: espaldarazo a la gestión de Flor Destéfanis

En Santa Rosa, la intendenta Flor Destéfanis no solo se impuso por amplio margen, sino que consiguió tres de las cinco bancas en disputa, sumando un concejal más al bloque peronista en el Concejo Deliberante.

La alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza perdió un lugar (ahora son 3), mientras que Déborah Quiroga, de Ahora Santarrosinos renovó su banca por lo que su bancada sigue con dos integrantes.

elecciones concejo deliberante santa rosa El peronismo recuperó una banca en las elecciones 2026. La estrategia de desdoblar funcionó para Destéfanis en Santa Rosa.

Los nuevos concejales serán: por el oficialismo Magdalena Ascurra, Leonardo Saile y Hernán Dubé. Por La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, Leandro Barrera; y por Ahora Santarrosinos, Quiroga.

La Paz: el peronismo mantiene la mayoría

En La Paz, pese a la importante diferencia en votos, el peronismo no logró ampliar su representación aunque renovó las tres bancas que ponía en juego. La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, por su parte, sostuvo los dos lugares que arriesgaba.

El Concejo Deliberante quedó 6 a 4 a favor del peronismo.

concejo elecciones la paz El intendente Ubieta mantuvo la mayoría en el Concejo Deliberante tras las elecciones desdobladas en La Paz.

Por la fuerza política de Fernando Ubieta ingresarán al Concejo Deliberante: "Beto" Roza (actual funcionario de Ubieta), Karen Martínez y "Colacho" Perez.

En tanto, por la LLA + Cambia Mendoza ocuparán bancas: Nelson Poroyan y Maribel Perez.

Rivadavia: elección de impacto y nueva mayoría

El escenario más significativo se dio en Rivadavia. Allí, La Libertad Avanza + Cambia Mendoza se impuso por más de 10 puntos sobre Sembrar, el partido departamental del intendente Ricardo Mansur, y logró sumar tres concejales.

De este modo, el cornejismo pasó a tener mayoría en el Concejo con cinco de las diez bancas. Los ediles que responden a Mansur quedaron con cuatro representantes, mientras que el peronismo -que perdió la banca que ponía en juego- se quedó con un solo concejal.

concejo elecciones rivadavia

Por el partido de Mansur asumirán Rodrigo Godoy y Corina Caruso. Mientras que por el oficialismo provincial lo harán: Magalí Cozzari, Diego Jofre y Marcelo Gómez.