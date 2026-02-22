La dupla de Milei y Cornejo parece imbatible hasta en las elecciones de concejales

Sacó pecho no sólo porque les aguó el festejo a los caciques peronistas que comandan San Rafael desde la vuelta de la democracia, sino porque ese triunfo también viene a reafirmarle que la decisión de aliarse con los libertarios le rindió en las urnas.

emir felix y omar felix A los hermanos Omar y Emir Félix no les alcanzó con la estrategia de desdoblar las elecciones de concejales: terminaron perdiendo por poco más de un punto con la lista de la alianza entre Cornejo y Milei.

Es que a los hermanos Omar y Emir Félix no les alcanzó con la estrategia de desdoblar las elecciones de concejales para retener poder en el territorio y esquivar al huracán de Javier Milei. Ni siquiera la jugada de centrar el debate por la autonomía municipal y llevar a Emir liderando la boleta de convencionales constituyentes. Es que si bien en esa puja los peronistas cosecharon 2.800 votos más que la alianza, eso no les alcanzó para imponerse en los comicios de concejales.

La primera lectura que salta a la vista es que la figura de Javier Milei le sigue llevando agua a los molinos radicales. No fueron ni los candidatos que llevaban en la boleta -a los que casi nadie conocía-, ni lo que pudo traccionar la propia militancia libertaria. Es la sociedad de Cornejo y Milei lo que rinde, eso se vio en las legislativas de octubre y volvió a repetirse en una elección de mínima convocatoria y en medio del caluroso verano mendocino.

Hay que decir que estas elecciones también le dejaron otro aprendizaje a los peronistas: si se dividen pierden. Es que la lista del kirchnerismo que llevaba el lema de San Rafael Futuro cosechó más de 5% de los votos, caudal que les hubiera servido a los Félix para alzarse con el triunfo.

Allasino, el "ahijado" más querido

La última jugada del 2025 de Cornejo también le hizo ganar terreno en el tablero político. Convenció a Esteban Allasino de sumarse a la sociedad de Cambia Mendoza y La Libertad Avanza y eso le permitió este domingo celebrar "el triunfazo" en Luján.

allasino cornejo La táctica de Alfredo Cornejo de sumarlo a Esteban Allasino a la alianza electoral le rindió tanto que esa boleta arrasó en las elecciones de concejales y cosechó casi al 60% de los votos. Foto: redes sociales

Ese trío, con un marcado protagonismo de la gestión de Allasino, cosechaba anoche más de 25.000 votos, lo que representaba el 59,15% de los votos, arrasando en las urnas a los peronistas opositores, que también iban divididos y que juntos no superaban los 9.000 votos, algo así como el 20% de los sufragios.

Ese "triunfazo" no sólo le garantiza a Cornejo tener su cuota de poder en el Concejo Deliberante lujanino, también debe esperanzarlo con que de mantenerse saludable la alianza tendrá una comuna más para sumar a su equipo en el 2027 que también le aportará votos a quien sea el ungido para intentar sucederlo en la gobernación.

Tan agradecido estaba con Allasino, que hasta lo eligió como los primeros para subir al escenario de los ganadores.

Cornejo estuvo a sólo 1.933 votos de sonreir más en Maipú

Las encuestas debieron ilusionarlo a Cornejo como para montar el búnker radical en el Arena Maipú, en donde algunos sondeos lo mostraban ganando. No fue así. Allí la boleta de Cambia Mendoza y La Libertad Avanza se acercó pero no le alcanzó, quedó a poco más de 1.900 votos de la lista oficialista de los alfiles de Matías Stevanato.

elecciones bunker stevanato maipu Un festejo tibio fue el que tuvieron los peronistas en Maipú. Se impusieron por casi 2.000 votos y le ganaron una banca a los radicales, pero es evidente que esperaban un triunfo más amplio.

Para dar la batalla trabajaron las distintas facciones radicales, las de Néstor Majul y las de Mauricio Pinti Clop, y a ellas se sumaron algunos libertarios, pero el oficialismo resistió y con la cantidad de votos que cosechó el PJ le arrebató una banca a los radicales que renovaban 4 escaños y se quedaron sólo con 3.

Los radicales se ilusionan con recuperar Rivadavia

Otra de las sorpresas de estos comicios se dio en Rivadavia. Allí los radicales, que gobernaron esa comuna hasta el 2023, enfrentaban a un ex correligionario, al intendente Ricardo Mansur que lidera el partido municipal Sembrar.

En esas tierras también celebraron porque se impusieron por casi 11 puntos, cosecharon el 40,45% de los votos, mientras que el oficialismo local se quedó sólo con el 29,57%.

Más allá de que eso les hizo ganar un banca más en el Concejo Deliberante, es un gran resultado pensando en que la UCR pretende recuperar esa comuna en las próximas elecciones, y para eso ya se prueba el traje el subsecretario de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad, Hernán Amat, que estuvo pendiente de cómo se sumaban los votos.