La UNCuyo oficializó su cronograma electoral para elegir al nuevo rector y vice

esther sanchez rectora uncuyo Esther Sánchez, es la actual rectora de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo).

Quiénes pueden votar en las elecciones de la UNCuyo

En las elecciones votan todos los claustros de acuerdo con los siguientes requisitos:

Docentes (profesores y docentes auxiliares): profesores efectivos, eméritos, consultos e interinos con una antigüedad continua e inmediata no menor a dos años; y docentes auxiliares efectivos e interinos con una antigüedad continua e inmediata no menor a dos años.

Estudiantes de carreras de grado y pregrado de nivel superior, con una antigüedad mínima de un año y haber aprobado, por lo menos, dos materias en el año académico anterior.

Quienes se hayan graduado en carreras de grado y pregrado de nivel superior.

Personal de apoyo académico que reviste en planta permanente o planta temporaria con una antigüedad continua e inmediata no menor a dos años.

A partir de la reforma del Estatuto Universitario en la UNCuyo, en 2013, las elecciones son directas, es decir que quienes ocupan los cargos de Rectorado, Vicerrectorado, Decanatos y Vicedecanatos son electos como fórmula y por mayoría absoluta en elección directa, obligatoria, secreta y simultánea, mediante voto ponderado.

Además, en 2019, se volvió a reformar el estatuto para establecer la paridad de género, es decir que las fórmulas deben estar integradas al menos por una mujer.

En el caso de ser necesario, se realizará una segunda votación a partir de los 7 días de terminados los escrutinios definitivos.

Cómo es el cronograma electoral de la UNCuyo

Desde la UNCuyo divulgaron un sitio web en el que se puede consultar el cronograma electoral que comenzará el martes 7 de abril cuando se publicarán los padrones provisorios.

elecciones uncuyo Elecciones en la UNCuyo.

El miércoles 29 de abril será el cierre para la presentación de fórmulas y listas de candidatos y hasta el sábado 2 de mayo se podrá reclamar sobre las listas presentadas.

Vencido ese plazo de reclamos la Junta Electoral General de la institución resolverá hasta el miércoles 6 de ese mes la oficialización de las listas, y el lunes 11 de mayo será el último día para realizar impugnaciones de representantes en una segunda instancia.

La campaña electoral se iniciará el sábado 9 de mayo y finalizará el domingo 7 de junio.

La fecha clave será el martes 9 de junio, cuando se elegirá en forma simultánea en toda la UNCuyo quiénes serán las personas que conduzcan los destinos del Rectorado y Vicerrectorado, Decanatos y Vicedecanatos y representantes a los Consejos Superior y Directivos.