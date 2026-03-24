El precio de la nafta aumentó en el feriado e YPF ya actualizó las pizarras 6 veces en una semana

En la mañana del martes muchos mendocinos que cargan en las estaciones de la petrolera de bandera se sorprendieron con los nuevos precios: la súper ya se expende a $1.952, la Infinia a $2.137, el gasoil común a $2.075 y la Infinia Diesel $2.153.

El mayor productor de petróleo del mundo (2) La guerra desató una crisis energética y le pega fuerte al petróleo, que a su vez repercute en el precio de los combustibles

¿Por qué la nafta sube si el petróleo baja?

Además de meter otro doblete (dos subas en dos días consecutivos), que dicho sea de paso es el tercero en lo que va de marzo, hay otra particularidad: a diferencia de los anteriores 7 ajustes es el primero que YPF decide con el petróleo en baja.

El barril de crudo Brent venía de superar los U$S110 por el impacto de los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y la respuesta de ese país con el cierre del estrecho de Ormuz. Pero volvió a caer 13% y oscilaba entre los U$S95 y U$S102,60.

En el seno de la petrolera analizaban este martes el nuevo escenario cuando ya empezó la cuarta semana de la guerra en Medio Oriente. Y la nueva brecha con el precio de los combustibles que empezó con un barril de U$S80.

"El barril comenzó a bajar a última hora del martes. Habrá que esperar que el precio logre cierta estabilidad en los próximos días", argumentaron, a tono con el mensaje del CEO, Horacio Marín, al asegurar que no habría "cimbronazos" en los precios.

Cómo sigue la "escalera" de precios

Con el aumento de este martes, la nafta y el resto de los combustibles se encarecieron 14,3% en lo que va de marzo. Y casi el 16% desde fines de febrero cuando se desató la guerra en Medio Oriente y la consecuente crisis de los combustibles.

Así, la evolución del precio dibuja una escalera de 8 escalones hasta ahora, que en lo que va de marzo quedó así: