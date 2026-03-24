Ni los feriados las pizarras de las estaciones YPF descansan. Luego del aumento de la nafta y otros combustibles el lunes 23, este martes la petrolera aplicó otro del 2,6% con el que la más "barata" en Mendoza se acerca de a poco a los $2.000 el litro.
El precio de la nafta aumentó en el feriado e YPF ya actualizó las pizarras 6 veces en una semana
La súper pasó de $1.864 el fin de semana a $1.903 el lunes y $1.952 este martes. Por qué YPF aplicó otro aumento con el precio del barril de petróleo en baja
Se trata del segundo ajuste en 24 horas para coronar este fin de semana largo con 3 en Mendoza. Y 6 en la última semana.
El viernes ya se vendía a $1.864 ($11 más que el jueves), pero el primer día de la semana el precio de la nafta súper YPF volvió subir. Y con el nuevo incremento del 24 de marzo ya acumula el 5%.
En la mañana del martes muchos mendocinos que cargan en las estaciones de la petrolera de bandera se sorprendieron con los nuevos precios: la súper ya se expende a $1.952, la Infinia a $2.137, el gasoil común a $2.075 y la Infinia Diesel $2.153.
¿Por qué la nafta sube si el petróleo baja?
Además de meter otro doblete (dos subas en dos días consecutivos), que dicho sea de paso es el tercero en lo que va de marzo, hay otra particularidad: a diferencia de los anteriores 7 ajustes es el primero que YPF decide con el petróleo en baja.
El barril de crudo Brent venía de superar los U$S110 por el impacto de los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y la respuesta de ese país con el cierre del estrecho de Ormuz. Pero volvió a caer 13% y oscilaba entre los U$S95 y U$S102,60.
En el seno de la petrolera analizaban este martes el nuevo escenario cuando ya empezó la cuarta semana de la guerra en Medio Oriente. Y la nueva brecha con el precio de los combustibles que empezó con un barril de U$S80.
"El barril comenzó a bajar a última hora del martes. Habrá que esperar que el precio logre cierta estabilidad en los próximos días", argumentaron, a tono con el mensaje del CEO, Horacio Marín, al asegurar que no habría "cimbronazos" en los precios.
Cómo sigue la "escalera" de precios
Con el aumento de este martes, la nafta y el resto de los combustibles se encarecieron 14,3% en lo que va de marzo. Y casi el 16% desde fines de febrero cuando se desató la guerra en Medio Oriente y la consecuente crisis de los combustibles.
Así, la evolución del precio dibuja una escalera de 8 escalones hasta ahora, que en lo que va de marzo quedó así:
- Domingo 8: $1.707
- Lunes 9: $1.727
- Martes 10: $1.750
- Lunes 16: $1.796
- Martes 17: $1.820
- Jueves 19: $1.853
- Viernes 20: $1.864
- Lunes 23: $1.903
- Martes 24: $1.952