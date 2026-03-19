En el mismo día volvió a subir el precio de la nafta y el GNC aumentó $60 en Mendoza

carga GNC.jpg A diferencia de la nafta que registra aumentos escalonados, el precio del GNC se actualizó por primera vez desde que empezó la guerra.

Con este panorama, entre los automovilistas crece la inquietud por ganarle la carrera al precio de los combustibles. Esto es, mantener el tanque lleno para amortiguar nuevas subas.

El aumento de la nafta: 3 en la misma semana

Las pizarras de las estaciones YPF se actualizan con una periodicidad inusual. Y así, desde que comenzó la guerra ya es 11% más cara.

Lo inédito es que en una misma semana suma 3 aumentos consecutivos. Y 5 desde el lunes 9 de marzo, con lo cual por litro de nafta súper los mendocinos ya pagan $146 más que a principios de mes, cuando apenas superaba los $1.700.

Con la actualización de este jueves 19, la nafta más "barata" de YPF trepó $33 y se vende a $1.853 el litro, mientras que la Infinia a $1.996. Para vehículos que usan gasoil, el litro de Infinia Diesel ya es el primero en superar los $2.000: concretamente, en las estaciones de Gran Mendoza cuesta $2.040.

Esos nuevos precios equivalen a un aumento de 1,8%. Con el nuevo movimiento, de una semana a otra se actualizaron 8,5%, es decir, casi lo mismo que el GNC en una jornada solamente.

El GNC, 40% más caro en un año

Lo dicho: la situación del GNC es distinta, ya que la decisión fue contener el traslado a precio en vez de escalonarlo como lo hizo YPF con los líquidos. Algo poco común si se tiene en cuenta que por lo general cada suba de nafta y gasoil suele repercutir casi de inmediato en el fluido.

Por eso, en un contexto mundial conflictivo y crítico tanto para el petróleo como para el gas a raíz de los continuos bombardeos de Estados Unidos e Israel a refinerías de Irán, por primera vez desde fines de febrero el precio del GNC se actualizó, y fuerte.

Así, con el 8,8% aplicado por las estaciones este jueves, el GNC en Mendoza acumula casi 40% de suba en el lapso de un año, es decir, por encima de la inflación general. En marzo del 2025 se podía cargar a un precio de $529.