YPF aumentó el precio de la nafta $70 en dos días y acumula casi 7% de suba en una semana

combustibles precios ypf

Así, en una semana el combustible se encareció casi 6,7%. Y desde que empezaron los ataques a Irán el 28 de febrero subió 9% por la tensión que atraviesa el barril de crudo a raíz de un conflicto bélico que mantiene bloqueado al Estrecho de Ormuz, por donde pasa una cuarta parte del petróleo que demanda el planeta.

Así quedaron los precios de YPF en Mendoza

Por otra parte, los combustibles premium tampoco se salvaron del nuevo aumento. La nafta de mayor calidad de YPF, la Infinia, que para el lunes 9 de marzo se expendía a $1.879 por litro, desde entonces se encareció $100.

Algo similar pasó con la Infinia Diesel, que promediaba los $1.920 y en el mismo lapso sumó casi $95. De esa forma, es el único de los combustibles YPF que ya rompió la barrera de los $2.000.

Con todo, y más allá de que el CEO de YPF, Horacio Marín, descartara "cimbronazos" en el precio, por ahora la nafta y otros combustibles quedaron así:

Nafta Súper : desde $1.820.

: desde $1.820. Infinia : desde $1.985.

: desde $1.985. Infinia Diesel : desde $2.014.

: desde $2.014. Diesel 500: desde $1.926.

En la inflación de febrero la incidencia de los combustibles no fue tan marcada y llegó a 1,2%, pero en lo que va del 2026 suma 4,9% y en el último año ya superó al índice general. Ahora, con los sucesivos aumentos al público cabe esperar que sí mueva la aguja de la variación general de precios de marzo, también por su impacto en la logística de alimentos.