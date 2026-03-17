YPF aumentó el precio de la nafta $70 en dos días y acumula casi 7% de suba en una semana

La guerra iniciada a fines de febrero por EE.UU. e Israel en Medio Oriente mantiene al precio del barril de petróleo volátil, y eso no deja de impactar en el precio de los combustibles. De hecho, entre este lunes 16 y martes 17 de marzo la nafta súper subió 2 veces, acumuló $70 más por litro y rompió la barrera de los $1.800 en estaciones YPF.
No es la primera suba por duplicado en los en surtidores del Gran Mendoza. La nafta súper de YPF había subido $20 el lunes 9 de marzo y el litro pasó a venderse a $1.727, y al día siguiente lo ajustó $23 más con lo que trepó a $1.750.
Para el bolsillo de los automovilistas mendocinos el respiro duró poco. Es que YPF volvió a meter un 1/2, como en el boxeo: el primer día hábil de esta semana trepó otros $46, y en la medianoche del martes las pizarras volvieron a sumar, esta vez $24.
Así, en una semana el combustible se encareció casi 6,7%. Y desde que empezaron los ataques a Irán el 28 de febrero subió 9% por la tensión que atraviesa el barril de crudo a raíz de un conflicto bélico que mantiene bloqueado al Estrecho de Ormuz, por donde pasa una cuarta parte del petróleo que demanda el planeta.
Así quedaron los precios de YPF en Mendoza
Por otra parte, los combustibles premium tampoco se salvaron del nuevo aumento. La nafta de mayor calidad de YPF, la Infinia, que para el lunes 9 de marzo se expendía a $1.879 por litro, desde entonces se encareció $100.
Algo similar pasó con la Infinia Diesel, que promediaba los $1.920 y en el mismo lapso sumó casi $95. De esa forma, es el único de los combustibles YPF que ya rompió la barrera de los $2.000.
Con todo, y más allá de que el CEO de YPF, Horacio Marín, descartara "cimbronazos" en el precio, por ahora la nafta y otros combustibles quedaron así:
- Nafta Súper: desde $1.820.
- Infinia: desde $1.985.
- Infinia Diesel: desde $2.014.
- Diesel 500: desde $1.926.
En la inflación de febrero la incidencia de los combustibles no fue tan marcada y llegó a 1,2%, pero en lo que va del 2026 suma 4,9% y en el último año ya superó al índice general. Ahora, con los sucesivos aumentos al público cabe esperar que sí mueva la aguja de la variación general de precios de marzo, también por su impacto en la logística de alimentos.