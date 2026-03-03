El titular de YPF descartó subas bruscas en combustibles por la guerra en Medio Oriente

El presidente de YPF, Horacio Marín, aseguró que no habrá “cimbronazos” en el precio de los combustibles pese a la volatilidad internacional del petróleo y sostuvo que la compañía aplica una política de “promedios móviles” para evitar traslados bruscos al consumidor.
Las declaraciones del CEO de la petrolera estatal llegaron luego de que referentes del sector anticiparan que una escalada en el precio del petróleo impactará en las ventas locales. El barril de crudo superó los U$S75 y sigue tras el cierre del estrecho de Ormuz por Irán. Qué dicen el Gobierno, el sector petrolero y Amena sobre los precios
“Tomamos decisiones con tranquilidad frente a estas situaciones. No miramos el precio del petróleo día a día, tenemos un acuerdo con los consumidores”, afirmó. Según explicó, las subas o bajas abruptas y de corta duración no impactan en el surtidor. “Tanto en las caídas como en las subidas rápidas no hay afectación al precio al consumidor”, remarcó Marín.
YPF, el precio del barril, los combustibles y la guerra en Medio Oriente
No obstante, advirtió que si el barril se mantiene elevado durante un período prolongado podría haber ajustes, aunque serían “muy de a poco”.
Marín atribuyó la reciente presión alcista a la situación en el estrecho de Ormuz por la guerra en Medio Oriente, por donde circula cerca del 15% del consumo mundial de crudo —unos 15 millones de barriles diarios—, lo que genera tensiones en la oferta global.
En ese contexto, pidió evitar reacciones precipitadas. “No hay que actuar con pánico. No esperen cimbronazos; YPF no lo va a hacer. Vamos a ver cómo evoluciona el precio”, señaló.
El directivo también destacó que Argentina se ve favorecida por su condición de proveedor energético confiable, al no estar en una zona de conflicto. En ese marco, mencionó los proyectos de gas natural licuado (GNL) que la empresa impulsa junto a Eni y XRG, con el objetivo de exportar al mercado global.
“Con precios normales del petróleo, Argentina puede exportar del orden de los 50.000 millones de dólares anuales”, estimó.