El titular de YPF descartó subas bruscas en combustibles por la guerra en Medio Oriente

faltante de gasoil-ypf.jpg La empresa estatal YPF aumentó el precio de los combustibles. Foto: Martín Pravata

YPF, el precio del barril, los combustibles y la guerra en Medio Oriente

No obstante, advirtió que si el barril se mantiene elevado durante un período prolongado podría haber ajustes, aunque serían “muy de a poco”.

Marín atribuyó la reciente presión alcista a la situación en el estrecho de Ormuz por la guerra en Medio Oriente, por donde circula cerca del 15% del consumo mundial de crudo —unos 15 millones de barriles diarios—, lo que genera tensiones en la oferta global.

En ese contexto, pidió evitar reacciones precipitadas. “No hay que actuar con pánico. No esperen cimbronazos; YPF no lo va a hacer. Vamos a ver cómo evoluciona el precio”, señaló.

El directivo también destacó que Argentina se ve favorecida por su condición de proveedor energético confiable, al no estar en una zona de conflicto. En ese marco, mencionó los proyectos de gas natural licuado (GNL) que la empresa impulsa junto a Eni y XRG, con el objetivo de exportar al mercado global.

“Con precios normales del petróleo, Argentina puede exportar del orden de los 50.000 millones de dólares anuales”, estimó.