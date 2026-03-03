Conflicto EE.UU.-Irán: anticiparon que una escalada en el precio del petróleo impactará en las ventas locales

"Hay una capacidad de refino importante y es pronto para precisarlo. Pero si el barril que ya superó 76 dólares traspasa los 80 es probable que se traslade a surtidores", analizó Isabelino Rodríguez, titular de Amena (Asociación Mendocina de Naftas y Afines) y de la cámara madre a nivel nacional, CECHA (Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines).

YPF y el Gobierno de Mendoza, a la espera

El cierre del Estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial, por parte de Irán sumó durante la tarde de este lunes más volatilidad e incertidumbre a los mercados.

Mientras, de este lado del mundo rige el wait and see (esperar y ver) al menos que avance la semana antes de adoptar una decisión. Es lo que evalúan en el seno de YPF y también en el Gobierno de Mendoza.

La petrolera que marca el ritmo del mercado también asume que recién cuando el barril esté encima de U$S80 podría volver a entrar en juego el "micropricing" (que ecualiza precios por oferta/demanda), desde la Provincia hacen su propio análisis.

"El conflicto entre Israel e Irán genera subas transitorias en el precio del petróleo por la tensión y el mayor riesgo geopolítico, sobre todo si perdura la afectación del estrecho de Ormuz, además de tensiones en el abastecimiento energético global", fue el análisis inicial desde el Ministerio de Energía de la provincia.

Sobre el efecto en Mendoza, afirmaron que "tendría impacto en los precios locales de combustibles, porque si bien están desacoplados del barril Brent y condicionados por regulaciones, no son ajenos a los movimientos de precio internacionales".

Suben los precios en EE.UU. ¿y por casa?

Los efectos del ataque a Irán ya se empiezan a sentir. Para el analista petrolero Tom Kloza, asesor de Gulf Oil, los precios de las naftas en Estados Unidos subirán desde el ataque a Irán y con el bloqueo al estrecho entre U$S 0,05 a U$S 0,10 por día.

Un panorama que podría extenderse si el conflicto sigue. Por lo pronto, los precios mayoristas de los combustibles en tierra de Trump ya se ajustaron casi 4% a primera hora del lunes, y los futuros del diésel saltaron 12%.

Por eso, en Mendoza no se descarta un efecto similar.

Alejandro Rodríguez, ex subsecretario de Hidrocarburos en la gestión de Julio Cobos y asesor de varias petroleras presentes en Mendoza, coincidió con el titular de Amena en el umbral que debería cruzar el barril de crudo para trasladarse a precios.

Para Rodríguez, "ya sin el "barril criollo" que regulaba al mercado, la situación en el país y en Mendoza va de la mano del precio del petróleo. Y para la Provincia, en medio de la baja producción, es una "desgracia con suerte" para las regalías".

En cuanto al cierre del estrecho de Ormuz, clave para el abastecimiento mundial de petróleo, el referente del sector hidrocarburífero en la provincia consideró que "es una complicación mayor por su impacto en los precios. Pero habrá un reacomodamiento seguro".