Un militar acusado por el atentado a la AMIA es el nuevo jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán.

Conflicto Irán guerra Un general prófugo de la justicia argentina fue nombrado al frente del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Tras la muerte de Pakpur, la reestructuración del mando militar surge como respuesta inmediata a la pérdida de las máximas figuras del poder en Teherán, de acuerdo al análisis de la prensa internacional.

Además de confirmarse el fallecimiento de su líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, el régimen ratificó que en las incursiones aéreas concretadas por Israel, murieron el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, el general de división Abdorrahim Musaví; el ministro de Defensa, el general de brigada Aziz Nasirzadeh; y el secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani.

En este escenario de crisis institucional, la designación de Vahidi reafirma la línea dura del organismo castrense, a pesar de las alertas rojas que pesan sobre su figura por delitos de terrorismo internacional.

“Aplastaremos las bases del enemigo”

El presidente Masoud Pezeshkian aseguró este domingo que Irán "aplastará por la fuerza las bases del enemigo", a través de un mensaje televisado emitido por la cadena estatal.

El mandatario ratificó que las fuerzas armadas iraníes actuarán "con poder" y que, como ha sucedido históricamente, "frustrarán a los enemigos" en el marco de la crisis desatada por el asesinato del líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí.

Conflicto Iran presidente El presidente Masoud Pezeshkian aseguró que las fuerzas iraníes actuarán con poder contra los enemigos.

Durante su intervención, Pezeshkian confirmó formalmente que el consejo de liderazgo interino, del cual él mismo forma parte, "ha comenzado su labor" para garantizar la continuidad del régimen.

La puesta en marcha de este órgano provisional busca dar una señal de cohesión interna y fortaleza militar tras la acefalía del mando supremo. “Continuaremos con todas nuestras fuerzas por el camino marcado por el imán Khamenei”, enfatizó Pezeshkian, vinculando la gestión del nuevo triunvirato en Irán con el legado del fundador de la República Islámica.