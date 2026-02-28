Inicio Mundo bombardeo
Ofensiva militar

En imágenes: el bombardeo de Israel y Estados Unidos a Irán y las horas que sacudieron Medio Oriente

Explosiones, daños urbanos y la reacción de la población quedaron registrados por fotógrafos internacionales tras el ataque conjunto y sus primeras consecuencias

Paola Alé
Irán denuncio el bombardeo de una escuela de niñas y la muerte de por lo menos 53 menores durante el ataque recibido por Estados Unidos e Israel. (Fuente: Cadena SER)

El bombardeo lanzado por Israel y Estados Unidos sobre territorio iraní volvió a poner a Medio Oriente en el centro de la tensión internacional. Mientras continúan las repercusiones políticas y militares, las agencias de noticias documentaron en tiempo real el impacto de los bombardeos y las primeras horas posteriores. Esta galería reúne algunas de las imágenes más representativas del operativo y del escenario que dejó tras su paso.

Galería de Imágenes de los bombardeos

srael confirmó un bombardeo contra objetivos militares en Irán en el marco de una operación conjunta con Estados Unidos, resultado -según informó el propio Ejército israelí- de meses de planificación y coordinación entre ambas fuerzas. Los ataques, dirigidos a instalaciones consideradas estratégicas, formaron parte de una acción más amplia que, de acuerdo con las autoridades israelíes, busca neutralizar amenazas vinculadas al apoyo iraní a grupos aliados en la región.

Bombardeo a Irán
Así se veía el resultado de la ofensiva militar lanzada en la mañana de este sábado por Estados Unidos e Israel, con respuesta de Irán.

Mientras continúan las evaluaciones militares y la tensión escala en Medio Oriente, las imágenes registradas por agencias internacionales muestran el impacto inmediato de los bombardeos y las primeras horas posteriores a la ofensiva.

Bombardeo a Irán 2
El efecto de las explosione en la ciudad de Teherán, capital de Irán.

Bombardeo a Irán 3
Una familia huye de los bombardeos en Irán.

De acuerdo con los comunicados oficiales, los bombardeos apuntaron a infraestructura militar vinculada -según Israel- al financiamiento, entrenamiento y provisión de armamento a grupos aliados en las fronteras israelíes.

Bombardeo 5
La gente corre a refugiarse mientras suenan las sirenas de advertencia tras el lanzamiento de un misil hacia Israel, en Tel Aviv, Israel, este sábado 28 de febrero de 2026

Más imágenes de la contraofensiva militar de Irán a Israel por los bombardeos lanzados por este país y Estados Unidos.

Bombardeo 6
Residentes evacuan un edificio impactado por un proyectil en Tirat Hacarmel, al norte de Israel, este sábado 28 de febrero de 2026. No se reportaron heridos.

