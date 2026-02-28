El bombardeo lanzado por Israel y Estados Unidos sobre territorio iraní volvió a poner a Medio Oriente en el centro de la tensión internacional. Mientras continúan las repercusiones políticas y militares, las agencias de noticias documentaron en tiempo real el impacto de los bombardeos y las primeras horas posteriores. Esta galería reúne algunas de las imágenes más representativas del operativo y del escenario que dejó tras su paso.
En imágenes: el bombardeo de Israel y Estados Unidos a Irán y las horas que sacudieron Medio Oriente
Explosiones, daños urbanos y la reacción de la población quedaron registrados por fotógrafos internacionales tras el ataque conjunto y sus primeras consecuencias
Galería de Imágenes de los bombardeos
srael confirmó un bombardeo contra objetivos militares en Irán en el marco de una operación conjunta con Estados Unidos, resultado -según informó el propio Ejército israelí- de meses de planificación y coordinación entre ambas fuerzas. Los ataques, dirigidos a instalaciones consideradas estratégicas, formaron parte de una acción más amplia que, de acuerdo con las autoridades israelíes, busca neutralizar amenazas vinculadas al apoyo iraní a grupos aliados en la región.
Mientras continúan las evaluaciones militares y la tensión escala en Medio Oriente, las imágenes registradas por agencias internacionales muestran el impacto inmediato de los bombardeos y las primeras horas posteriores a la ofensiva.
De acuerdo con los comunicados oficiales, los bombardeos apuntaron a infraestructura militar vinculada -según Israel- al financiamiento, entrenamiento y provisión de armamento a grupos aliados en las fronteras israelíes.
Más imágenes de la contraofensiva militar de Irán a Israel por los bombardeos lanzados por este país y Estados Unidos.