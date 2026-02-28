En imágenes: el bombardeo de Israel y Estados Unidos a Irán y las horas que sacudieron Medio Oriente

Galería de Imágenes de los bombardeos

srael confirmó un bombardeo contra objetivos militares en Irán en el marco de una operación conjunta con Estados Unidos, resultado -según informó el propio Ejército israelí- de meses de planificación y coordinación entre ambas fuerzas. Los ataques, dirigidos a instalaciones consideradas estratégicas, formaron parte de una acción más amplia que, de acuerdo con las autoridades israelíes, busca neutralizar amenazas vinculadas al apoyo iraní a grupos aliados en la región.

Bombardeo a Irán Así se veía el resultado de la ofensiva militar lanzada en la mañana de este sábado por Estados Unidos e Israel, con respuesta de Irán. EFE/EPA/Abedin Taherkenareh

Mientras continúan las evaluaciones militares y la tensión escala en Medio Oriente, las imágenes registradas por agencias internacionales muestran el impacto inmediato de los bombardeos y las primeras horas posteriores a la ofensiva.