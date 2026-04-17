Rusia inicia la entrega de aviones de cazas Su-57 a un país aliado para redefinir el poder aéreo global

El Su-57 busca competir con modelos como el F-35 estadounidense, combinando sigilo, maniobrabilidad y tecnología avanzada. Esta exportación refuerza la industria militar de Rusia en medio de sanciones y abre una nueva etapa en la proyección geopolítica de Moscú. Argelia aparece como posible primer destino del Su-57 porque mantiene una relación militar histórica y profunda con Rusia, que sigue siendo su principal proveedor de armamento.

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Por qué la entrega del Su-57 a Argelia es clave para el equilibrio militar global

En un contexto regional marcado por la tensión con Marruecos, Rusia busca modernizar su fuerza aérea y reforzar su capacidad de disuasión frente al avance de tecnologías occidentales en la zona. El Su-57 representa no solo un salto tecnológico, sino también una herramienta estratégica dentro del equilibrio de poder en el norte de África, donde Argelia combina vínculos con Rusia y China sin alinearse completamente con Occidente.

Su exportación marca un hito porque abre la puerta a que Rusia amplíe su influencia militar en países aliados fuera de Occidente, especialmente en África y Asia. En el caso de Argelia, su posible incorporación refuerza la carrera armamentista regional con Marruecos, elevando la tensión estratégica en el norte de África. Además, muestra cómo los países buscan diversificar proveedores de armas en un mundo más fragmentado, donde la tecnología militar también es una herramienta de poder político y diplomático.