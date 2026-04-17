Rusia inicia la entrega de aviones de cazas Su-57 a un país aliado para redefinir el poder aéreo global
Rusia comenzó la entrega de cazas Su-57 a un país aliado, en un movimiento que busca reforzar su influencia militar y reconfigurar el equilibrio del poder aéreo global.
La incorporación de estas aeronaves de quinta generación no solo refuerza las capacidades defensivas del socio estratégico, sino que también proyecta la influencia de Rusia en un escenario internacional cada vez más competitivo. En medio de tensiones geopolíticas crecientes, esta transferencia de tecnología militar se interpreta como una pieza clave en la reconfiguración de las alianzas.
Rusia inicia la entrega de aviones de cazas Su-57 a un país aliado para redefinir el poder aéreo global
Rusia ha iniciado la entrega de los primeros cazas furtivos Su-57E, l a versión de exportación de su avión de quinta generación, en un movimiento que marca un cambio en el equilibrio militar global. Aunque el Kremlin no lo confirmó de inmediato, diversos reportes internacionales apuntan a Argelia como el primer país receptor, consolidando su posición como aliado estratégico en el norte de África.
El Su-57 busca competir con modelos como el F-35 estadounidense, combinando sigilo, maniobrabilidad y tecnología avanzada. Esta exportación refuerza la industria militar de Rusia en medio de sanciones y abre una nueva etapa en la proyección geopolítica de Moscú. Argelia aparece como posible primer destino del Su-57 porque mantiene una relación militar histórica y profunda con Rusia, que sigue siendo su principal proveedor de armamento.
Por qué la entrega del Su-57 a Argelia es clave para el equilibrio militar global
En un contexto regional marcado por la tensión con Marruecos, Rusia busca modernizar su fuerza aérea y reforzar su capacidad de disuasión frente al avance de tecnologías occidentales en la zona. El Su-57 representa no solo un salto tecnológico, sino también una herramienta estratégica dentro del equilibrio de poder en el norte de África, donde Argelia combina vínculos con Rusia y China sin alinearse completamente con Occidente.
Su exportación marca un hito porque abre la puerta a que Rusia amplíe su influencia militar en países aliados fuera de Occidente, especialmente en África y Asia. En el caso de Argelia, su posible incorporación refuerza la carrera armamentista regional con Marruecos, elevando la tensión estratégica en el norte de África. Además, muestra cómo los países buscan diversificar proveedores de armas en un mundo más fragmentado, donde la tecnología militar también es una herramienta de poder político y diplomático.