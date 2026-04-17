Tropas militares de Estados Unidos se desplegarán en Argentina: en qué ciudades y qué se sabe

militares estados unidos 2 El Gobierno nacional dio luz verde al despliegue de fuerzas militares de Estados Unidos en territorio argentino. Imagen ilustrativa.

“Daga Atlántica” y "Passex", operaciones miltiares en múltiples escenarios

El ejercicio “Daga Atlántica” se llevará adelante entre el 21 de abril y el 12 de junio, con despliegues simultáneos en tierra, aire y mar. Las maniobras tendrán como epicentro tres puntos estratégicos: la Base Naval Puerto Belgrano, la Guarnición Militar Córdoba y la VII Brigada Aérea (Moreno, Buenos Aires).

En paralelo, del 26 al 30 de abril se desarrollará el operativo “PASSEX” dentro de la Zona Económica Exclusiva argentina. Este ejercicio contará con unidades destacadas de la Armada estadounidense, como el portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley.

militares estados unidos 3 Tropas militares de Estados Unidos desplegarán operativos en Argentina. Imagen ilustrativa.

En ese sentido, ambas embarcaciones trabajarán junto a la Armada Argentina en tareas de entrenamiento orientadas a reforzar el control y la vigilancia en el Atlántico Sur.

El cronograma actual surge luego de una postergación a comienzos de mes, vinculada al aumento de tensiones en Medio Oriente. Ese escenario obligó a reordenar recursos y tiempos por parte de ambos países.

Con esta nueva agenda y según reza en el BO, Argentina y Estados Unidos buscan avanzar en ejercicios que tienden a consolidar su cooperación militar y "mejorar su capacidad de respuesta en escenarios estratégicos".