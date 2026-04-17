El Gobierno argentino habilitó formalmente el ingreso de tropas militares de Estados Unidos para maniobras conjuntas entre los meses de abril y junio. Habrá operativos en bases clave y presencia naval en el Atlántico Sur, en el marco de "objetivos estratégicos".
Tropas militares de Estados Unidos se desplegarán en Argentina: en qué ciudades y qué se sabe
El ingreso de las fuerzas militares de Estados Unidos fueron autorizadas por el gobierno argentino, en el marco de "objetivos estratégicos"
El Gobierno nacional dio luz verde al despliegue de fuerzas militares de Estados Unidos en territorio argentino para participar en ejercicios conjuntos con las Fuerzas Armadas locales.
La decisión fue formalizada este viernes mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Javier Milei. La iniciativa apunta a "mejorar la coordinación operativa entre ambos países y afianzar el posicionamiento de Argentina en materia de global", tal como publica Noticias Argentinas.
“Daga Atlántica” y "Passex", operaciones miltiares en múltiples escenarios
El ejercicio “Daga Atlántica” se llevará adelante entre el 21 de abril y el 12 de junio, con despliegues simultáneos en tierra, aire y mar. Las maniobras tendrán como epicentro tres puntos estratégicos: la Base Naval Puerto Belgrano, la Guarnición Militar Córdoba y la VII Brigada Aérea (Moreno, Buenos Aires).
En paralelo, del 26 al 30 de abril se desarrollará el operativo “PASSEX” dentro de la Zona Económica Exclusiva argentina. Este ejercicio contará con unidades destacadas de la Armada estadounidense, como el portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley.
En ese sentido, ambas embarcaciones trabajarán junto a la Armada Argentina en tareas de entrenamiento orientadas a reforzar el control y la vigilancia en el Atlántico Sur.
El cronograma actual surge luego de una postergación a comienzos de mes, vinculada al aumento de tensiones en Medio Oriente. Ese escenario obligó a reordenar recursos y tiempos por parte de ambos países.
Con esta nueva agenda y según reza en el BO, Argentina y Estados Unidos buscan avanzar en ejercicios que tienden a consolidar su cooperación militar y "mejorar su capacidad de respuesta en escenarios estratégicos".