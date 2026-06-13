Los partidos de este sábado 13 de junio en el Mundial 2026 con el debut de Brasil

El triunfo fue para los dueños de casa, quienes lograron la primera goleada del Mundial 2026. Los locales dominaron de principio a fin y vencieron 4-1 a la Albirroja.

Los partidos de este sábado en el Mundial 2026

La de este sábado será la primera jornada con tres partidos, recordando que tanto el jueves como el viernes el calendario tuvo solamente dos encuentros (jugaron los tres anfitriones).

La acción en un nuevo día del Mundial 2026 iniciará a las 16 (hora de Argentina) con el partido que protagonizarán Qatar y Suiza en el Levi's Stadium, el recinto deportivo ubicado en la ciudad de Santa Clara, California.

De esta manera se completará la primera fecha del Grupo B, el cual comenzó con el empate 1-1 entre Canadá y Bosnia, durante la tarde del viernes.

Selección de Brasil La Selección de Brasil comenzará su camino en el Mundial 2026.

Cuando el reloj marque las 19 llegará el turno de los pentacampeones del mundo. La Selección de Brasil se verá las caras con Marruecos en el MetLife Stadium, el cual está ubicado en el suburbio de Meadowlands, en la ciudad de East Rutherford, a aproximadamente 8 km al oeste de la ciudad de Nueva York.

Más tarde, desde las 22 y también por el Grupo C, llegará el turno de Haití y Escocia, quienes comparten con la Verdeamarelha y los africanos. El cotejo tendrá lugar en el Gillette Stadium, ubicado en Foxborough, Massachusetts.

Neymar le dio muy malas noticias a Brasil

Es que Neymar, el jugador del Santos brasileño, se perdería el primer partido del Mundial 2026 al encontrarse fuera de forma física luego de atravesar una lesión en el gemelo.

El delantero de 34 años, que no pudo jugar tres partidos seguidos en todo el Brasileirao 2026 por distintas lesiones, acumula 25 días sin realizar entrenamientos con normalidad.