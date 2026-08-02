Deportivo Maipú empata 2 a 2 con Atlanta en calle Vergara

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Fue todo parejo hasta los 16' cuando hubo falta en el área maipucina, el árbitro sancionó penal y el capitán visitante Nicolás Previtali abrió el marcador.

El tanto hizo reaccionar a los dirigidos por Mariano Echeverría que rápidamente llegaron al empate a través de Bonfigli y en solo 3' se pusieron al frente con un gol de Giacone. Sin embargo, a los 43' quedó otra vez todo igualado con el tanto de Rodríguez Puch.

Con el capitán Enzo Pérez en la platea el Cruzado lo perdía, se recuperó rápidamente para pasar al frente, pero sobre el final se descuidó y se fue 2 a 2 al descanso de un partido de ida y vuelta.

Deportivo Maipú viene de perder 1 a 0 ante Gimnasia y Tiro de Salta, donde sufrió las expulsiones de Enzo Pérez y Matías Viguet quienes recibieron tres fechas de suspensión.

El Cruzado se ubica en el 8vo lugar del Grupo B, está en zona de clasificación al Reducido con 29 puntos y una campaña de 8 triunfos, 5 empates y 9 derrotas.