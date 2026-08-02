Deportivo Maipú empata 2 a 2 con Atlanta en calle Vergara

Por la 23ra fecha de la Zona B de la Primera Nacional, Deportivo Maipú juega de local frente a Atlanta.
Deportivo Maipú jugará con Atlanta, en calle Vergara. El Cruzado viene de perder ante Gimnasia y Tiro de Salta, de visitante
Por la 23ra fecha de la Zona B de la Primera Nacional, Deportivo Maipú juega de local frente a Atlanta.
El partido entre el Cruzado y el Bohemio se disputa en el estadio Omar Higinio Sperdutti, el gol visitante lo hizo Previtali a los 18', de penal, a los 24' empató Bonfigli, a los 27' Giacone hizo el segundo del dueño de casa y a los 43' llegó el empate de Rodríguez Puch.
Fue todo parejo hasta los 16' cuando hubo falta en el área maipucina, el árbitro sancionó penal y el capitán visitante Nicolás Previtali abrió el marcador.
El tanto hizo reaccionar a los dirigidos por Mariano Echeverría que rápidamente llegaron al empate a través de Bonfigli y en solo 3' se pusieron al frente con un gol de Giacone. Sin embargo, a los 43' quedó otra vez todo igualado con el tanto de Rodríguez Puch.
Con el capitán Enzo Pérez en la platea el Cruzado lo perdía, se recuperó rápidamente para pasar al frente, pero sobre el final se descuidó y se fue 2 a 2 al descanso de un partido de ida y vuelta.
Deportivo Maipú viene de perder 1 a 0 ante Gimnasia y Tiro de Salta, donde sufrió las expulsiones de Enzo Pérez y Matías Viguet quienes recibieron tres fechas de suspensión.
El Cruzado se ubica en el 8vo lugar del Grupo B, está en zona de clasificación al Reducido con 29 puntos y una campaña de 8 triunfos, 5 empates y 9 derrotas.